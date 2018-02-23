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У премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса нет оснований полагать, что за проблемами страны стоит Россия. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

На вопрос о том, может ли Россия стоять за теми трудностями, которые Латвия испытывает в данный момент, Кучинскис ответил, что "у него нет оснований полагать", что Москва вовлечена в это. При этом он отметил, что была попытка использовать "уязвимость" Латвии.

"Они продемонстрировали, как быстро можно распространять плохие новости о чем-то или о ком-то, используя ботов", - сказал Кучинскис.

"Вы можете нанять таких ботов, если у вас есть деньги. Если у вас есть деньги – все возможно", - добавил он.

Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

Кроме того, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.