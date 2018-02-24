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Премьер-министр Марис Кучинскис уверен в стабильности финансового сектора Латвии и его способности предпринять меры для восстановления репутации.

"В последние годы Латвия предприняла определенные действия в сфере надзора за банковским сектором, чтобы предотвратить приток в финансовый сектор денег, связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма. Однако они оказались недостаточными для того, чтобы добиться более активного уменьшения удельного веса клиентов из категории риска и предотвратить участие банковского сектора Латвии в деятельности, которая не отвечает международной пратике и праву", - говорится в заявлении премьера.

Кучинскис отметил, что ответственным должностным лицам вместе с экспертами финансового сектора необходимо договориться о комплексе последующих действий с целью улучшения надзора за финансовой системой государства.

Поэтому в понедельник, 26 февраля, созвано внеочередное заседание совета по надзору за финансовым сектором, а также данный вопрос будет включен в повестку дня заседания Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что правительство Латвии не вкладывало и не вложит в спасение ABLV Bank ни единого евро. Деньги налогоплательщиков для спасения банка использованы не будут, заверил он.

Также Кучинскис добавил, что ответственные учреждения Латвии тесно сотрудничают между собой и с зарубежными партнерами, в том числе с Европейским центральным банком и США.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK, распространенном в ночь на субботу.

А уже в субботу утром Европейский центральный банк сообщил , что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

FKTK подчеркивает, что в целях защиты законных интересов вкладчиков ABLV Bank и предотвращения возможных убытков комиссия запретила ABLV Bank проводить кредитные операции. Это ограничение распространяется также на платежи между счетами клиентов ABLV Bank.

Система гарантирования вкладов предусматривает выплату возмещений до 100 000 евро каждому клиенту ABLV Bank - и физическим, и юридическим лицам по любым видам вкладов в любой валюте и остаткам на расчетных счетах.