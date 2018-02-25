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Глава Чечни Рамзан Кадыров включен в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского.

В четверг, 22 февраля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в соцсети Twitter опубликовал запись, в которой он указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам.

Министр обосновал его принятым в Сейме решением о призыве установить санкции для лиц связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи Закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.

В список также включен председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, бывший сотрудник органов государственной охраны России и подозреваемый прокуратурой Великобритании в убийстве Александра Литвиненко Андрей Луговой и многие другие лица.

Напомним, 8 февраля Сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского.

В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.

Фото: flickr.com