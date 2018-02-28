"Единство" инициирует голосование о недоверии Римшевичу (5)

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Политика | 28 февраля 2018 года, 17:17

1 марта на заседании Сейма "Единство" инициирует голосование о выражении недоверия президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу с призывом к нему оставить свою должность.

Даже если Сейм поддержит это предложение, это не означает, что Римшевич потеряет должность. Согласно закону, Сейм может освободить от должности главу центрального банка по его заявлению или после обвинительного приговора суда.

"Дальнейшее пребывание Римшевича на должности после того, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало против него уголовный процесс о вымогательстве взятки в крупном размере, негативно влияет на международную репутацию Латвии и бросает тень подозрений на финансовую систему страны в целом", - заявил руководитель фракции "Единства" Хосам Абу Мери.

"Единство" планировало инициировать голосование по данному вопросу еще на прошлой неделе, но отложило его, так позиция правящих партий была неоднозначной.

Фото: vienotiba.lv

Комментарии 5
Garik2 часа назад
Как же ВЫ любите друг друга! Жрать! Как стая гиен издыхающего льва. Что-то не слыхать было ВАШЕЙ критики Римшевица покуда он в силе был? Думаете ВАМ зачтется?
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Неважно2 часа назад
Большая часть граждан страны,не верит партии Единство,и считает что их главная задача в стране,разжигать межнациональную рознь,на почве русофобии,то что большинство жителей Латвии против них,это видно по отзывам о проделанной их так называемой работе,и количеству голосов на выборах!Может после Римшевича тоже в отставку уйдете?И оставите наконец страну в покое?
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Alex2 часа назад
Для меня выражение ,когда Римшевич инициирует голосование о недоверии ВиенотЫбы будет совершенно эквивалентно.Противно...Противно наблюдать,как пауки жрут себе подобного,а нас делают зрителями и судьями.Да говнюк ,да зажрался "король",а чё такое ШОУ вдруг потребовалось ?У Вас пол Сейма деляги и "бизнесмены",когда следующего толпе скинете ?Чё затихла волна про мешки КГБ?Когда Флик оборзел и нарисовал себе 20.000 в месяц,вы взбеленились.Сейчас немецкий разведчик,по совместительству миллионер -акционер ЭйрБалтик никто его "зарплату" доже боится обсуждать !Латыши,это не то что не солидно - это противно читать !Ни Кремль,ни Путин тут явно не учавствуют ,так что это за местное дерьмо ?
Напоминаю,США сделали очень большое говно маленькой прибалтийской стране (АБЛВ) ,это Ваша медаль Иуды ,я так думаю...
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