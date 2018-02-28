Судраба предложила перевести на госязык все детские сады (47)

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Политика | 28 февраля 2018 года, 18:48

Лидер партии No sirds Latvijai и депутат Сейма Ингуна Судраба на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке предложила перевести 80% обучения во всех детских садах страны на латышский язык.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook юрист, правозащитник, депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

По словам Кривцовой, даже министр образования и науки Карлис Шадурскис, который настаивает на постепенном переводе обучения во всех образовательных учреждениях на госязык, заявил, что так поступать нельзя.

"Ингуна Судраба выступила с предложением перейти на преподавание 80% на латышском языке уже в детском саду и дальше только на латышском. Министр вдруг озаботился интересами детей, говорит так нельзя, невозможно реализовать. Депутаты предложение отклонили, в основном воздержавшись", - написала Кривцова.

Ранее в интервью радио Baltkom Судраба заявляла о том, что No sirds Latvijai выступает за то, чтобы все дети имели одинаковые права. По ее словам, никакая реформа не должна проводиться насильно, без понимания реальной ситуации.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 22 февраля Сейм концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Комментарии 47
Алекс1 час назад
Помню в свое время восторженные отзывы о Судрабе,которая не боясь власти,вскрывала наросты на теле латвийской государственности и люди совершенно забывали,что Судраба-человек системы и что ей разрешали вскрывать для того,чтобы показать как государство борется с коррупцией и нецелевым использованием средств)) для Брюсселя,то она и вскрывала.
И чтобы остаться у сладкой кормушки эта хамелионша будет идти на поводу у власти и американцев-главное,чтобы заметили и оценили.
И внешность обманчива-ведь с виду честнейший человек))),а по поступкам входит в ту же камарилью.
3
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((1 час назад
Все угомонится не могут!Может вообще уже за русскую речь на улицах сразу расстреливать начнете?Что-бы наверняка!
7
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((1 час назад
Да они конченные нацисты!По другому их назвать язык не поворачивается!Будь моя воля,я бы таких вообще к стенке ставил,и расстреливал без суда и следствия!До этих отмороженных баранов се дойти не может до сих пор,что они сами подобными методами латышский язык так таковой уничтожают!Как можно к таким как эта ведьма,относится лояльно?Скоро думать на русском языке запретят!
3
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