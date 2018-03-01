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Посол Латвии в России прибыл в Свердловскую область с визитом в сопровождении представительной делегации латвийских предпринимателей налаживать деловые связи.

Дипломат прибыл на Средний Урал с официальным визитом во главе бизнес-миссии из 15 компаний, представляющих такие сферы как транспорт и логистика, пищевая и лесная промышленность, медицина. В состав делегации также вошел госсекретарь министерства сообщения Улдис Рейманис.

Pārstāvētas dažādas nozares - transporta, loģistikas, medicīnas, tūrisma, arhitektūras, pārtikas rūpniecības, poligrāfijas, mežistrādes un juridisko pakalpojumu. Kopā pāratāvēti 15 uzņēmumi. — Latvia in Russia (@LVembRussia) February 28, 2018

С Марисом Риекстиньшем по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел встречу министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

На встрече латвийская сторона отметила высокий интерес к развитию сотрудничества со Свердловской областью по ряду направлений, выделив особо вопросы транспортного сектора и взаимной торговли.

"Свердловская область – это первый регион Российской Федерации, который я посетил совместно с деловой миссией. Безусловно, мы поддерживаем регулярные контакты с ближайшими регионами-соседями, но мы планируем идти дальше. В Уральской торгово-промышленной плате уже состоялся предметный конкретный бизнес-разговор", – сообщил Риекстиньш.

Он предложил также рассмотреть возможность подписания документа о региональном сотрудничестве, который смог бы обеспечить стабильность деловому партнерству.

Vēstnieka @Riekstins__M un Sverdlovskas apgabala starptautisko lietu un ekonomisko sakaru ministra V.Kozlova tikšanās laikā pārrunāta Latvijas un Sverdlovskas apgabala pašreizējā un iespējamā ekonomiskā sadarbība. pic.twitter.com/NyZgbB8uIc — Latvia in Russia (@LVembRussia) February 28, 2018

Для продолжения диалога Василий Козлов пригласил делегацию из Латвии на международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2018, V Российско-Китайское ЭКСПО, туристические выставки.

Vēstnieks @Riekstins__M atklāj Latvijas un Sverdlovskas apgabala uzņēmēju forumu. 28.02. un 1.03. Krievijas ceturtajā lielākajā pilsētā Jekaterinburgā norit LV uzņēmēju reģionālā vizīte. pic.twitter.com/iATspiCw1h — Latvia in Russia (@LVembRussia) February 28, 2018

Как отмечает российская сторона, интерес к сотрудничеству никуда не делся.

"Договорились об участии латвийской делегации в выставке Иннопром, обсудили заключение соглашения. Интерес к деловому и гуманитарному сотрудничеству никуда не делся", - сказано в сообщении российской стороны.

Встреча министра МиВЭС #СвердловскаяОбласть Василия Козлова с послом Латвии в России @Riekstins__M. Договорились об участии латвийской делегации в выставке #Иннопром, обсудили заключение соглашения. Интерес к деловому и гуманитарному сотрудничеству никуда не делся pic.twitter.com/sUloKUmHpy — МИД России Екатеринбург (@Ekatmid) February 28, 2018

По итогам 9 месяцев прошлого года Латвия находится на 60-м месте в списке стран-контрагентов региона с товарооборотом 6,5 миллионов евро.