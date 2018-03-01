Деловая миссия: Латвия наращивает торговые обороты с Россией (9)

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Политика | 1 марта 2018 года, 07:25

Посол Латвии в России прибыл в Свердловскую область с визитом в сопровождении представительной делегации латвийских предпринимателей налаживать деловые связи.

Дипломат прибыл на Средний Урал с официальным визитом во главе бизнес-миссии из 15 компаний, представляющих такие сферы как транспорт и логистика, пищевая и лесная промышленность, медицина. В состав делегации также вошел госсекретарь министерства сообщения Улдис Рейманис.

С Марисом Риекстиньшем по поручению губернатора Евгения Куйвашева провел встречу министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

На встрече латвийская сторона отметила высокий интерес к развитию сотрудничества со Свердловской областью по ряду направлений, выделив особо вопросы транспортного сектора и взаимной торговли.

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"Свердловская область – это первый регион Российской Федерации, который я посетил совместно с деловой миссией. Безусловно, мы поддерживаем регулярные контакты с ближайшими регионами-соседями, но мы планируем идти дальше. В Уральской торгово-промышленной плате уже состоялся предметный конкретный бизнес-разговор", – сообщил Риекстиньш.

Он предложил также рассмотреть возможность подписания документа о региональном сотрудничестве, который смог бы обеспечить стабильность деловому партнерству.

Для продолжения диалога Василий Козлов пригласил делегацию из Латвии на международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2018, V Российско-Китайское ЭКСПО, туристические выставки.

Как отмечает российская сторона, интерес к сотрудничеству никуда не делся.

"Договорились об участии латвийской делегации в выставке Иннопром, обсудили заключение соглашения. Интерес к деловому и гуманитарному сотрудничеству никуда не делся", - сказано в сообщении российской стороны.

По итогам 9 месяцев прошлого года Латвия находится на 60-м месте в списке стран-контрагентов региона с товарооборотом 6,5 миллионов евро.

Комментарии 9
Не гражданин3 часа назад
А где заднеприводной ДЖИП как раз бы по Сибири и покатался...
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кот4 часа назад
Пусть катается прсол по Сибири,а влруг пригодится.И не надо выдавать желаемое за действителтное.
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т3 часа назад
Не могут они без латвийских шпрот, даже список Магнитского им по барабану.
10
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