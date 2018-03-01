В Латвию с визитом прибывает премьер Украины (28)

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Политика | 1 марта 2018 года, 06:51

Сегодня с официальным визитом в Риге будет находиться премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщили в бюро премьер-министра Мариса Кучинскиса, в 16.05 состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы, в 16.20 начнется встреча премьер-министров Латвии и Украины, а затем совместная пресс-конференция.

На встрече будут обсуждаться дальнейшее сотрудничество Латвии и Украины, актуальные региональные проблемы, вопросы безопасности отношения между Украиной и ЕС.

Кучинскис напоминает, что Украина является важным торгово-экономическим партнером Латвии. Также Латвия категорически поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В предыдущий раз Кучинскис и Гройсман встречались в апреле 2017 года в Киеве.

Комментарии 28
Sedna4 часа назад
Бесконечно жаль, что Латвия принимает представителя Хохло-бандерии. Вспомните, господа правители, хотя бы Одессу.
Стыдно...
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Не гражданин4 часа назад
"В Латвию с визитом прибывает упырь, премьер кровавого режима Украины" - вот будет правильней...!

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кот4 часа назад
Приехал консультироааться как ломать банковскую систему государства по указке америкосов?Ну и покажут на практике как вылизывать задницу заокеанским хозяевам,пригодится.
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