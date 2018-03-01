В Латвию с визитом прибывает премьер Украины (28)
Политика | 1 марта 2018 года, 06:51
Сегодня с официальным визитом в Риге будет находиться премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Как сообщили в бюро премьер-министра Мариса Кучинскиса, в 16.05 состоится церемония возложения цветов к памятнику Свободы, в 16.20 начнется встреча премьер-министров Латвии и Украины, а затем совместная пресс-конференция.
На встрече будут обсуждаться дальнейшее сотрудничество Латвии и Украины, актуальные региональные проблемы, вопросы безопасности отношения между Украиной и ЕС.
Кучинскис напоминает, что Украина является важным торгово-экономическим партнером Латвии. Также Латвия категорически поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
В предыдущий раз Кучинскис и Гройсман встречались в апреле 2017 года в Киеве.
Стыдно...