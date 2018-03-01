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Рижская дума после заседания, которое длилось 11 часов, 1 марта в 5 утра решила ограничить возможности депутатов задавать вопросы на заседаниях думы.

Изменения предусматривают, что теперь депутат столичного самоуправления на заседании имеет право задавать выступающим не более трех вопросов. Также во время обсуждения одного вопроса депутат имеет право просить только об одном перерыве.

Оппозиционные депутаты не скрывали своего возмущения, критиковали поправки и призывали их отозвать.

Сейчас просить объявить перерыв во время рассмотрения одного вопроса может каждая думская фракция, а количество задаваемых вопросов не ограничено, чем зачастую пользуется думская оппозиция.

Поправки в положение о самоуправлении предложили внести представители думского большинства. После трехчасового обсуждения на заседании думы их было решено исключить из повестки дня и рассматривать на внеочередном заседании, которое было объявлено в 18.00.

Мэр Риги Нил Ушаков указал, что "учитывая эмоциональный накал, коалиция не готова свое предложение отозвать".

Градоначальник отметил, что на следующей неделе он будет готов начать организовывать регулярные встречи руководителей всех фракций, на которых будут обсуждаться в том числе идеи оппозиции.

Как пояснил один из инициаторов поправок Вячеслав Степаненко (ЧСР), такое предложение было подано, чтобы "оптимизировать работу думы и избежать затяжных заседаний". Он напомнил о заседании РД, когда принимался бюджет, которое длилось целых три дня "только потому, что такой порядок введен в Даугавпилсе, и, так как против такого порядка не выступает Министерство самоуправлений и регионального развития, так как закон о думе согласован.

После долгой сессии вопросов, обмена мнениями и взаимными упреками в 2 часа ночи дума начала обсуждение вопроса. Представители оппозиции заявили, что открыты к дискуссии и готовы сесть за стол переговоров, чтобы говорить об улучшении работы думы, но упрекали думское большинство в том, что поправки принимаются в спешке.

Представители оппозиции также указали, что поправки ограничивают свободу слова и угрожают демократии.

"Возможно, вам сложно принять равноправие, но так работает демократия. Демократия предусматривает, что будут задаваться вопросы и на них будут давать ответы. Мне кажется, что мы говорим о морковках, а вы - об апельсинах, мы - о бананах, вы опять про апельсины, и мы друг друга не слышим вообще. Хватить дурью маяться", - заявил Мартиньш Бондарс.

Депутат от фракции "Единства" Вилнис Кирсис указал, что "коалиции больше не за что хвататься, чтобы подавить желание рижан".

"Вы не честны и такие нормы незаконны. Права 106 000 рижан, которые голосовали за оппозицию, сейчас снова будут подавлены", - заявил Кирсис, отметив, что в первый раз права оппозиции были ограничены, когда было введено нечестное распределение пропорциональной ответственности в комитетах думы", - сказал оппозиционер.

Недовольство по поводу введенных ограничений не скрывала представитель нацблока Байба Брока, которая настаивала отменить инициативу.

На заседании несколько раз объявлялись "технические перерывы", в результате в 5 утра большинством голосов поправки были приняты.

Как сообщалось ранее, заседание по утверждению бюджета на 2018 год было самым продолжительным за последний 21 год, с перерывами оно продолжалось 17 часов. От оппозиции было задано 538 вопросов.

Фото: twitter.com/Bordans