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Сейм Латвии отклонил народную инициативу о сохранении билингвального образования в Латвии, об этом сообщила в своем Facebook правозащитник Елена Бачинская.

Правозащитница назвала такой процесс "похоронами демократии".

"Похороны латвийской демократии. Прямо сейчас в Латвийский Сейм рассмотрел вопрос по сообщению Мандатной комиссии об отклонении инициативы "О сохранении билингвального образования". Отклонить инициативу 14 000 подписантов поддержали 64 депутата и 22 были за то, чтобы не отклонять инициативу.Спасибо, Игорь Пименов, за участие в дебатах и поддержку инициативы", - написала Бачинская.

Эту информацию подтвердил активист Деги Караев.

Сейм концептуально на прошлой неделе поддержал поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

Напомним, инициатива за сохранение билингвального образования 29 ноября 2017 года вернулась на платформу Manabalss.lv, чтобы набрать 14 000 подписей.

Автор инициативы за сохранение в Латвии билингвального образования Денис Бартецкий передал ее правозащитнице Елене Бачинской, которая далее, собрав необходимое число подписей, передала ее на рассмотрение в парламент.

На сегодняшний день собрано 14 543 подписи.