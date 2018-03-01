Политика |

Латвийский сегмент Twitter комментирует состоявшееся сегодня ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, значительная часть которого была посвящена рассказу о новом стратегическом вооружении, не имеющем аналогов в мире.

Свое мнение высказал директор Центра восточноевропейских политических исследований Андис Кудорс.

"Сегодня Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию хвастался новыми ракетами, которые могут летать на любые дистанции. Настоящий вид ракет при этом показывать нельзя... Напоминает идеи Рейгана о звездных войнах...", - написал он.

Šodien Putins, ikgadējā uzrunā Federālajai sapulcei, lielījās ar jaunajām raķetēm, kuras var lidot bez attāluma ierobežojumiem. Raķešu īsto izskatu gan rādīt nedrīkstot... Tas atgādina Reigana zvaigžņu karu idejas... — Andis Kudors (@AndisKudors) 1 марта 2018 г.

Публицист Отто Озолс делится своими мыслями по поводу выступления Озолса.

"Я бы сказал, что он начинает напоминать лидера Северной Кореи", - пишет он.

Es gan teiktu, ka viņš vairāk sāk atgādināt ZKorejas vadoni. — Otto Ozols (@OttoOzols) 1 марта 2018 г.

Похожими мыслями делится писатель и исполнительный директор Музея музыки Илгвар Имша.

"В мире всего два лидера, которые выступают с такими завялениями. Северная Корея и Россия. Они все больше начинают походить друг на друга - внешне и по содержанию", - пишет он.

Putins paziņo, ka Krievija izstrādājusi jaunus kodolieročus. Pasaulē ir tikai divu valstu līderi, kuri izceļas ar šādiem paziņojumiem. Ziemeļkoreja & Krievija. Abas viena otrai ar vien vairāk sāk līdzināties, sākumā pēc izskata, pēc tam arī pēc satura. https://t.co/MXimSXOSJ1 https://t.co/vN9Ifm9GWi — Ilgvars Imša (@IlgvarsImsa) 1 марта 2018 г.

Напомним, чуть меньше половины времени, которое Путин зачитывал послание, он посвятил теме противостояния с США и новому вооружению. По его словам, США в одностороннем порядке вышли из договора о Противоракетной обороне (ПРО). Наряду с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия, сказал президент России.

Он заявил, что несмотря на все переговоры и предупреждения России, США продолжали укреплять систему ПРО и наращивать ядерный потенциал.

Затем на экранах, специально установленных для оглашения послания, Путин начал по очереди демонстрировать новейшие разработки российского вооружения.