Twitter о выступлении Путина: РФ все больше похожа на Северную Корею (56)

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Политика | 1 марта 2018 года, 18:44

Латвийский сегмент Twitter комментирует состоявшееся сегодня ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, значительная часть которого была посвящена рассказу о новом стратегическом вооружении, не имеющем аналогов в мире.

Свое мнение высказал директор Центра восточноевропейских политических исследований Андис Кудорс.

"Сегодня Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию хвастался новыми ракетами, которые могут летать на любые дистанции. Настоящий вид ракет при этом показывать нельзя... Напоминает идеи Рейгана о звездных войнах...", - написал он.

Публицист Отто Озолс делится своими мыслями по поводу выступления Озолса.

"Я бы сказал, что он начинает напоминать лидера Северной Кореи", - пишет он.

Похожими мыслями делится писатель и исполнительный директор Музея музыки Илгвар Имша.

"В мире всего два лидера, которые выступают с такими завялениями. Северная Корея и Россия. Они все больше начинают походить друг на друга - внешне и по содержанию", - пишет он.

Напомним, чуть меньше половины времени, которое Путин зачитывал послание, он посвятил теме противостояния с США и новому вооружению. По его словам, США в одностороннем порядке вышли из договора о Противоракетной обороне (ПРО). Наряду с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия, сказал президент России.

Он заявил, что несмотря на все переговоры и предупреждения России, США продолжали укреплять систему ПРО и наращивать ядерный потенциал.

Затем на экранах, специально установленных для оглашения послания, Путин начал по очереди демонстрировать новейшие разработки российского вооружения.

Комментарии 56
Вот2 часа назад
Вот и вылезло дерьмо. А как тогда будут бизнесмены и руководители предприятий общаться с Россией, прыгать через забор?
Европа уже накушалась и нажралась этими санкциями и думают иначе, считая свои убытки.
Тебе тупоголовому еще долго придется осознавать, по- прежнему будешь кушать польские яблочки и носить"second hand". Для таких это очень долгий процесс.
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Рижанин22 часа назад
По заборам ,большой специалист сеня(кролик) украинский, который.
Который на постройки заборов, обеспечил себе беззаботную жизнь в штатах...
Можно пригласить в качестве консультанта.
Правда. придётся брать в МВФ очень большой кредит.
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хохма от твитера.2 часа назад
Попробуй , герой...
Только от имени всех говорить не нужно.
Меркель уже указала где твоё место...
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