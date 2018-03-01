Twitter о выступлении Путина: РФ все больше похожа на Северную Корею (56)
Латвийский сегмент Twitter комментирует состоявшееся сегодня ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, значительная часть которого была посвящена рассказу о новом стратегическом вооружении, не имеющем аналогов в мире.
Свое мнение высказал директор Центра восточноевропейских политических исследований Андис Кудорс.
"Сегодня Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию хвастался новыми ракетами, которые могут летать на любые дистанции. Настоящий вид ракет при этом показывать нельзя... Напоминает идеи Рейгана о звездных войнах...", - написал он.
Šodien Putins, ikgadējā uzrunā Federālajai sapulcei, lielījās ar jaunajām raķetēm, kuras var lidot bez attāluma ierobežojumiem. Raķešu īsto izskatu gan rādīt nedrīkstot... Tas atgādina Reigana zvaigžņu karu idejas...— Andis Kudors (@AndisKudors) 1 марта 2018 г.
Публицист Отто Озолс делится своими мыслями по поводу выступления Озолса.
"Я бы сказал, что он начинает напоминать лидера Северной Кореи", - пишет он.
Es gan teiktu, ka viņš vairāk sāk atgādināt ZKorejas vadoni.— Otto Ozols (@OttoOzols) 1 марта 2018 г.
Похожими мыслями делится писатель и исполнительный директор Музея музыки Илгвар Имша.
"В мире всего два лидера, которые выступают с такими завялениями. Северная Корея и Россия. Они все больше начинают походить друг на друга - внешне и по содержанию", - пишет он.
Putins paziņo, ka Krievija izstrādājusi jaunus kodolieročus. Pasaulē ir tikai divu valstu līderi, kuri izceļas ar šādiem paziņojumiem. Ziemeļkoreja & Krievija. Abas viena otrai ar vien vairāk sāk līdzināties, sākumā pēc izskata, pēc tam arī pēc satura. https://t.co/MXimSXOSJ1 https://t.co/vN9Ifm9GWi— Ilgvars Imša (@IlgvarsImsa) 1 марта 2018 г.
Напомним, чуть меньше половины времени, которое Путин зачитывал послание, он посвятил теме противостояния с США и новому вооружению. По его словам, США в одностороннем порядке вышли из договора о Противоракетной обороне (ПРО). Наряду с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия, сказал президент России.
Он заявил, что несмотря на все переговоры и предупреждения России, США продолжали укреплять систему ПРО и наращивать ядерный потенциал.
Затем на экранах, специально установленных для оглашения послания, Путин начал по очереди демонстрировать новейшие разработки российского вооружения.
Европа уже накушалась и нажралась этими санкциями и думают иначе, считая свои убытки.
Тебе тупоголовому еще долго придется осознавать, по- прежнему будешь кушать польские яблочки и носить"second hand". Для таких это очень долгий процесс.
Который на постройки заборов, обеспечил себе беззаботную жизнь в штатах...
Можно пригласить в качестве консультанта.
Правда. придётся брать в МВФ очень большой кредит.
Только от имени всех говорить не нужно.
Меркель уже указала где твоё место...