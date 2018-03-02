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Инициатива Министерства образования и науки о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения будет оцениваться с точки зрения соответствия требованиям Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Об этом порталу DELFI сообщил комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс.

Эксперты Консультативного комитета уже побывали с миссией в Риге. 23 февраля Мнение Комитета было принято. Согласно правилам, оно будет передано для ознакомления правительству Латвии, и через четыре месяца опубликовано для широкого доступа, рассказал он.

По словам Муйжниекса, он лично и подчиненное ему ведомство внимательно следят за ходом принятия в Латвии школьной реформы, но именно оценка Консультативного комитета покажет, в какой степени запланированные изменения соответствуют нормам Рамочной Конвенции.

Латвия ратифицировала Рамочную конвенцию Совета Европы в 2005 году. Содержание этого обязательного для выполнения документа отражает европейский стандарт защиты прав национальных меньшинств. Сейчас проходит третий цикл мониторинга выполнения Конвенции в Латвии.

Фото из Flickr