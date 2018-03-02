Латвийскую школьную реформу оценит Совет Европы (6)

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Политика | 2 марта 2018 года, 16:28

Инициатива Министерства образования и науки о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения будет оцениваться с точки зрения соответствия требованиям Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Об этом порталу DELFI сообщил комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс.

Эксперты Консультативного комитета уже побывали с миссией в Риге. 23 февраля Мнение Комитета было принято. Согласно правилам, оно будет передано для ознакомления правительству Латвии, и через четыре месяца опубликовано для широкого доступа, рассказал он.

По словам Муйжниекса, он лично и подчиненное ему ведомство внимательно следят за ходом принятия в Латвии школьной реформы, но именно оценка Консультативного комитета покажет, в какой степени запланированные изменения соответствуют нормам Рамочной Конвенции.

Латвия ратифицировала Рамочную конвенцию Совета Европы в 2005 году. Содержание этого обязательного для выполнения документа отражает европейский стандарт защиты прав национальных меньшинств. Сейчас проходит третий цикл мониторинга выполнения Конвенции в Латвии.

Фото из Flickr

Комментарии 6
........1 час назад
А кто тебе думать разрешил?
Прикажут, исполнишь.
А думать, это не про тебя.Эти другие занимаются.
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кот42 минуты назад
А что могут сказать русофобский Совет Европы?При одном упоминании "руссеий" они утвердят хоть главенство сатаны в Ватикане.
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Налогоплательщик22 минуты назад
Наверное, нет такого юридического термина, как "налогоплательщик Латвии". А так, надо было бы всем русскоязычным налогоплательщикам, включая неграждан, объединиться и выразить вотум недоверия правительству в связи с ущемлением русского образования. В случае чего - не платить им налог на образование. Только здесь нужен общественный лидер, кто все это грамотно организует.
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