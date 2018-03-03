Госсекретарь Минэкономики подал заявление об уходе (2)

фото

Политика | 3 марта 2018 года, 14:19

Госсекретарь Министерства экономики Юрис Стинка подал заявление об уходе, сообщила руководитель отдела общественных отношений Минэкономики Эвита Урпена.

Это решение Стинка принял лично, отметила она.

Стинка был утвержден в должности госсекретаря Минэкономики в апреле 2016 года по итогам открытого конкурса.

Он имеет квалификацию юриста и профессиональную степень магистра в менеджменте.

Фото: em.gov.lv

Комментарии 2
А что случилось такое55 минут назад
Обычно, с таких кресел, ни домкратами не ломами их и с места сдвинуть было невозможно.Сидели до последнего вципившис в кресла мёртвой хваткой.
1
Ответить
makslafilma5 минут назад
Собака с милицией обещали приехать....(ИВ меняет профессию)
Ответить