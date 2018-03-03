Госсекретарь Минэкономики подал заявление об уходе (2)
Политика | 3 марта 2018 года, 14:19
Госсекретарь Министерства экономики Юрис Стинка подал заявление об уходе, сообщила руководитель отдела общественных отношений Минэкономики Эвита Урпена.
Это решение Стинка принял лично, отметила она.
Стинка был утвержден в должности госсекретаря Минэкономики в апреле 2016 года по итогам открытого конкурса.
Он имеет квалификацию юриста и профессиональную степень магистра в менеджменте.
Фото: em.gov.lv
Обычно, с таких кресел, ни домкратами не ломами их и с места сдвинуть было невозможно.Сидели до последнего вципившис в кресла мёртвой хваткой.
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