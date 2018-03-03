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Госсекретарь Министерства экономики Юрис Стинка подал заявление об уходе, сообщила руководитель отдела общественных отношений Минэкономики Эвита Урпена.

Это решение Стинка принял лично, отметила она.

Стинка был утвержден в должности госсекретаря Минэкономики в апреле 2016 года по итогам открытого конкурса.

Он имеет квалификацию юриста и профессиональную степень магистра в менеджменте.

Фото: em.gov.lv