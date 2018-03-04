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Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме посоветовал депутатам подумать, стоит ли вводить открытое голосование на выборах президента государства.

Он заявил, что бюро пока не приняло кардинальную позицию по этому вопросу, однако оно призывает тщательно рассмотреть это предложение.

Страуме обратил внимание на то, что в закрытых выборах каждый депутат может голосовать так, как он хочет, и это нельзя проконтролировать.

“Я не говорю, что такой порядок в государстве не нужен, однако стоит тщательно взвесить все плюсы и минусы. Аргумент о прозрачности выборов можно поддержать, но в то же время стоит посмотреть на вопрос с другой стороны – следует подумать о большей свободе депутатов в своем выборе”, - указал начальник KNAB.

Страуме добавил, что решать об изменении порядка выборов не входит в его права.

“Я начальник KNAB, однако призываю взвесить плюсы и минусы обоих вариантов, как это следует делать с любой предлагаемой идеей”, - отметил он.

В конце 2017 года большинство Юридической комиссии Сейма поддержали инициативу об открытых выборах президента в Сейме. Она станет одним из возможных предложений для поправок в Сатверсме, которое обсудит ответственная рабочая группа.

В рабочую группу будут входить представители фракций и, она должна будет предложить свои выводы до середины марта. У предложения о прозрачных выборах президента пока нет единодушной поддержки среди партнеров коалиции.

Фото: flickr.com