Стало известно имя кандидата в премьеры от Новой консервативной партии (2)
Политика | 4 марта 2018 года, 16:06
Кандидатом от Новой консервативной партии (НКП) на пост премьер-министра на предстоящих осенью выборах Сейма 13-го созыва будет лидер партии, депутат Рижской думы Янис Борданс.
Кандидатура Борданса в премьеры была выдвинута сегодня на совещании НКП.
Согласно информации на сайте НКП, Борданс многие годы практиковал как присяжный адвокат, в 1991 году он также участвовал в процессе основания прокуратуры Латвийской Республики.
В 1994-1995 гг. Борданс работал в Сейме 5-го созыва как депутат с "мягким" мандатом. В 2010 году был парламентским секретарем бывшего премьера Валдиса Домбровскиса, а затем стал министром юстиции.
После этого Борданс основал партию, довольно успешно стартовавшую на муниципальных выборах в 2017 году.
Фото: flickr.com
Почему -то интуиция подсказывает что Борданс и Бондарс похожи не только созвучием фамилий , но и по отношению к жителям страны.
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Этого в обкоме назначили.так и будет.промыть мозги.рейтинги прописать.
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