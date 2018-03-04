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Кандидатом от Новой консервативной партии (НКП) на пост премьер-министра на предстоящих осенью выборах Сейма 13-го созыва будет лидер партии, депутат Рижской думы Янис Борданс.

Кандидатура Борданса в премьеры была выдвинута сегодня на совещании НКП.

Согласно информации на сайте НКП, Борданс многие годы практиковал как присяжный адвокат, в 1991 году он также участвовал в процессе основания прокуратуры Латвийской Республики.

В 1994-1995 гг. Борданс работал в Сейме 5-го созыва как депутат с "мягким" мандатом. В 2010 году был парламентским секретарем бывшего премьера Валдиса Домбровскиса, а затем стал министром юстиции.

После этого Борданс основал партию, довольно успешно стартовавшую на муниципальных выборах в 2017 году.

Фото: flickr.com