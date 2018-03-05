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Федеральные каналы российского телевидения пичкают население России пропагандой и ложью, в этом лично убедился евродепутат Артис Пабрикс, который на днях решил посмотреть телеканал РТР.

"Если граждане России смотрят РТР, я думаю, они полностью зомбированы пропагандой. Включил канал и был шокирован ложью, искажениями", - написал Пабрикс в своем аккаунте сети микроблогов Twitter.

Пользователь соцсети на это ответил, что жители Латвии смотрят его целыми днями напролет: "Этот канал у многих наших граждан включен 24/7".

Как сообщалось, Литовская комиссия по радио и телевидению обязала ретранслирующие компании на год ограничить показ передач РТР "за подстрекательство к войне и ненависти".