Пабрикс шокирован ложью и искажениями на телеканале РТР (65)

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Политика | 5 марта 2018 года, 09:24

Федеральные каналы российского телевидения пичкают население России пропагандой и ложью, в этом лично убедился евродепутат Артис Пабрикс, который на днях решил посмотреть телеканал РТР.

"Если граждане России смотрят РТР, я думаю, они полностью зомбированы пропагандой. Включил канал и был шокирован ложью, искажениями", - написал Пабрикс в своем аккаунте сети микроблогов Twitter.

Пользователь соцсети на это ответил, что жители Латвии смотрят его целыми днями напролет: "Этот канал у многих наших граждан включен 24/7".

Как сообщалось, Литовская комиссия по радио и телевидению обязала ретранслирующие компании на год ограничить показ передач РТР "за подстрекательство к войне и ненависти".

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Комментарии 65
Пабрик, будь мужиком!3 часа назад
Застрелись!
Российская ложь и пропаганда, хоть как-то похожа на правду, в отличии от ваших бессвязных бредней.
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Бла-бла-бла3 часа назад
Конкретику - в студию! Очередное бла-бла-бла. Что там рассказывают, чего нет на самом деле?
3
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Влад3 часа назад
Для пущей убедительности Пабриксу надо пробиркой потрясти.
5
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