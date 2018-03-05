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В субботу, 10 марта, состоится акция протеста против перевода школ на латышский язык обучения, сообщили в Русском союзе Латвии (РСЛ).

Партия намерена продолжать акции против запланированного Министерством образования и науки перевода средних школ полностью на латышский язык, постепенно увеличивая количество участников протестов.

Как подчеркивает РСЛ, неизменной остается цель акций - отстоять место русского языка в системе образования Латвии.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к законам об образовании, которые предусматривают постепенный переход обучения в средней школе на латышский язык с сентября 2019 года.

Между тем, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила не регистрировать для сбора подписей поданный РСЛ законопроект об устройстве учебных заведений нацменьшинств в Латвии, предусматривающий введение автономии школ нацменьшинств.

Как сообщили в ЦИК, в поданном законопроекте имеется ряд противоречий нормам Конституции Латвии, поэтому его нельзя признать полностью разработанным, каким законопроект должен быть согласно закону.

Как заявил ранее сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, защитники русских школ намерены организовать референдум об автономии школ нацменьшинств.

Руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня сообщила, что РСЛ подал законопроект 22 января, и ЦИК должна была в течение 45 дней, то есть до 8 марта, принять решение о его регистрации для сбора подписей, об отказе в регистрации или установить срок для устранения выявленных недочетов.