Ринкевич призвал США всерьез отнестись к "угрозе России" (29)

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Политика | 6 марта 2018 года, 08:25

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы во время визита США выразили опасения по поводу "угрозы со стороны России". Об этом они заявили в интервью AFP после встречи с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.

"Сама основа наших демократических институтов подвергается нападениям через социальные сети посредством фальшивых новостей, а также из-за финансового влияния, и очень важно, чтобы мы держались вместе", — заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Также чиновники поблагодарили Администрацию президента США Дональда Трампа за поддержку НАТО.

"Наши балтийские коллеги обсудили с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном саммит США-Балтия, который состоится 3 апреля, а также практическое сотрудничество в области кибербезопасности и информационных войн", - написал Ринкевич на своей странице в Twitter.

Источник: life.ru

Фото: twitter.com/edgarsrinkevics

Комментарии 29
Well1 час назад
Бойся, Ринька! Прикрывай свой зад, а то ракета залетит!
:)))
2
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7777777771 час назад
убогие
2
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Маргарита Ершова1 час назад
Дорога теперь дороже,в Москву было ближе! Интересно,кто после америки хозяином будет?!
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