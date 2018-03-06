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Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы во время визита США выразили опасения по поводу "угрозы со стороны России". Об этом они заявили в интервью AFP после встречи с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.

"Сама основа наших демократических институтов подвергается нападениям через социальные сети посредством фальшивых новостей, а также из-за финансового влияния, и очень важно, чтобы мы держались вместе", — заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Также чиновники поблагодарили Администрацию президента США Дональда Трампа за поддержку НАТО.

"Наши балтийские коллеги обсудили с главой Госдепа Рексом Тиллерсоном саммит США-Балтия, который состоится 3 апреля, а также практическое сотрудничество в области кибербезопасности и информационных войн", - написал Ринкевич на своей странице в Twitter.

Ar ASV Valsts sekretāru Reksu Tillersonu un baltiešu kolēģiem pārrunājam ASV-Baltijas valstu prezidentu 3.aprīļa samita dienaskārtību un NATO samitu jūlijā, kā arī praktisku sadarbību kiberdrošības un infokara jomās pic.twitter.com/WOV6BblC1p — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 6 марта 2018 г.

Источник: life.ru

Фото: twitter.com/edgarsrinkevics