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Попыток повлиять на выборы в Латвии не будет, так как по сравнению с компьютеризированными системами в США, во Франции, в Нидерландах и на Украине в Латвии подсчет голосов на выборах происходит старомодно, сказал газете Diena директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.

По его словам, преимущество Латвии заключается именно в устаревшей форме подсчета голосов.

"Знаю, что Норвегия снова перешла к "ручному" подсчету голосов. Главное - осознавать риски и принимать встречные меры", - указал Сартс.

Он отметил, что в процессе выборов есть два главных риска, и первый из них - углубление раскола общества. В этом смысле нужно отделять нормальную предвыборную риторику, которую используют политики, от попыток усилить ее со стороны. В других странах это миграция, социальная политика - темы естественным образом включаются в дебаты, но сознательно обостряются.

По словам Сартса, вторая и более серьезная цель - подрыв доверия к результатам выборов.

Он заявил, что ответственные учреждения работают над этим вопросом, чтобы справиться с уязвимыми сегментами, в том числе фейковыми новостями и скрытыми внезапными кампаниями.

По словам Сартса, общество должно осознавать, что риски имеются, и думать о них. Очень важна роль СМИ и негосударственных организаций, потому что партиям население не доверяет. Должен быть кто-то, кто скажет, что это выглядит неправдой и некто пытается целенаправленно повлиять на результат.

Напомним, МИД Латвии тщательно следит за любыми попытками влияния на политику государства извне.

Фото: flickr.com