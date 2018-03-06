Центр НАТО: выборы в Латвии слишком старомодные, чтобы в них вмешивались (5)

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Политика | 6 марта 2018 года, 12:53

Попыток повлиять на выборы в Латвии не будет, так как по сравнению с компьютеризированными системами в США, во Франции, в Нидерландах и на Украине в Латвии подсчет голосов на выборах происходит старомодно, сказал газете Diena директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.

По его словам, преимущество Латвии заключается именно в устаревшей форме подсчета голосов.

"Знаю, что Норвегия снова перешла к "ручному" подсчету голосов. Главное - осознавать риски и принимать встречные меры", - указал Сартс.

Он отметил, что в процессе выборов есть два главных риска, и первый из них - углубление раскола общества. В этом смысле нужно отделять нормальную предвыборную риторику, которую используют политики, от попыток усилить ее со стороны. В других странах это миграция, социальная политика - темы естественным образом включаются в дебаты, но сознательно обостряются.

По словам Сартса, вторая и более серьезная цель - подрыв доверия к результатам выборов.

Он заявил, что ответственные учреждения работают над этим вопросом, чтобы справиться с уязвимыми сегментами, в том числе фейковыми новостями и скрытыми внезапными кампаниями.

По словам Сартса, общество должно осознавать, что риски имеются, и думать о них. Очень важна роль СМИ и негосударственных организаций, потому что партиям население не доверяет. Должен быть кто-то, кто скажет, что это выглядит неправдой и некто пытается целенаправленно повлиять на результат.

Напомним, МИД Латвии тщательно следит за любыми попытками влияния на политику государства извне.

Фото: flickr.com

Комментарии 5
Ну вот ...2 часа назад
Весь кайф от российского вмешательства обломали ))))
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То есть2 часа назад
" В этом смысле нужно отделять нормальную предвыборную риторику, которую используют политики"
сейчас их риторика нормальная?! Страшно представить, что будет, если она станет ненормальной.
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Рижанин2 часа назад
По словам Сартса, общество должно осознавать, что риски имеются, и думать о них.
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Общество это отдельные люди и они никак не могут повлиять на атаки извне, особенно если атаки внезапные и неожиданные.
Защитить выборы это задача компетентных органов.

Но опасность предвыборных аттак извне похоже преувеличина, потому что главная защита от атак извне это чёткое понимание каждым избирателем это его собственные личные интересы.
В этом случае он голосует ДЛЯ себя и своей семьи, не заморачиваясь ни на какую пропаганду и не особенно вникая в технологию подсчёта голосов, на которые он ни при каком раскладе не может повлиять .
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