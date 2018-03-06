Центр НАТО: выборы в Латвии слишком старомодные, чтобы в них вмешивались (5)
Попыток повлиять на выборы в Латвии не будет, так как по сравнению с компьютеризированными системами в США, во Франции, в Нидерландах и на Украине в Латвии подсчет голосов на выборах происходит старомодно, сказал газете Diena директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.
По его словам, преимущество Латвии заключается именно в устаревшей форме подсчета голосов.
"Знаю, что Норвегия снова перешла к "ручному" подсчету голосов. Главное - осознавать риски и принимать встречные меры", - указал Сартс.
Он отметил, что в процессе выборов есть два главных риска, и первый из них - углубление раскола общества. В этом смысле нужно отделять нормальную предвыборную риторику, которую используют политики, от попыток усилить ее со стороны. В других странах это миграция, социальная политика - темы естественным образом включаются в дебаты, но сознательно обостряются.
По словам Сартса, вторая и более серьезная цель - подрыв доверия к результатам выборов.
Он заявил, что ответственные учреждения работают над этим вопросом, чтобы справиться с уязвимыми сегментами, в том числе фейковыми новостями и скрытыми внезапными кампаниями.
По словам Сартса, общество должно осознавать, что риски имеются, и думать о них. Очень важна роль СМИ и негосударственных организаций, потому что партиям население не доверяет. Должен быть кто-то, кто скажет, что это выглядит неправдой и некто пытается целенаправленно повлиять на результат.
Напомним, МИД Латвии тщательно следит за любыми попытками влияния на политику государства извне.
Фото: flickr.com
сейчас их риторика нормальная?! Страшно представить, что будет, если она станет ненормальной.
================================================================================
Общество это отдельные люди и они никак не могут повлиять на атаки извне, особенно если атаки внезапные и неожиданные.
Защитить выборы это задача компетентных органов.
Но опасность предвыборных аттак извне похоже преувеличина, потому что главная защита от атак извне это чёткое понимание каждым избирателем это его собственные личные интересы.
В этом случае он голосует ДЛЯ себя и своей семьи, не заморачиваясь ни на какую пропаганду и не особенно вникая в технологию подсчёта голосов, на которые он ни при каком раскладе не может повлиять .