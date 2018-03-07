Еврокомиссия: налоговая реформа "ударит" по здоровью жителей Латвии (3)

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Политика | 7 марта 2018 года, 16:40

Намерение сохранить на три года действующую налоговую политику ограничит доступные финансовые ресурсы на такие важные области, как здравоохранение и социальная помощь, заявила Еврокомиссия.

Еврокомиссия признает, что Латвия провела всеобъемлющую налоговую реформу и проводит реформы в других областях, например, образовании, здравоохранении и госуправлении. Цель реформ одна - решить главные проблемы, но эффективность их различна.

Также Еврокомиссия указала, что увеличение финансирования здравоохранения удовлетворит часть нужд, но недавно принятые ограничения доступа к услугам грозят ухудшением общественного здоровья.

Еврокомиссия отмечает, что план государственных расходов на 2020 год по-прежнему сильно отстает от среднего показателя ЕС.

С 2019 года финансируемые государством медицинские услуги привязаны к социальным взносам, и часть населения потеряет доступ к полной корзине услуг здравоохранения.

Вопреки недавним улучшениям, уровень неравенства и бедности остается высокий и свидетельствует о слабой модели социальной безопасности и пособий, отмечается в документе.

Также Еврокомиссия обращает внимание на то, что налоговая реформа не оставила возможностей на увеличение расходов в других областях.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
А где была комиссия8 минут назад
Когда на весь свет рекламировали нашу изумительную реформу?
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Nitj20 минут назад
"Jagņenku pokazivajet volka".
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mais21 минуту назад
Есть только один вариант как реально экономить на электрике, вот - http://legalecon.blogspot.com - Сперва не воспринял серьезно, но решил проверить и оказалось, что оно действительно работает, плачу на 40-50% меньше. Отличная вещь, советую!
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