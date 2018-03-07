Слуг народа ждет щедрая прибавка: фигурируют зарплаты от 3000 до 5000 евро (3)

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Политика | 7 марта 2018 года, 18:54

За время полномочий нынешнего Сейма зарплата слуг народа "на бумаге", даже не считая различных доплат, выросла на полтысячи евро. В следующем году депутатов, министров и других высокопоставленных должностных лиц также ждет щедрая прибавка, пишет Neatkariga.

Депутаты следующего, 13-го Сейма "на бумаге" даже без всех доплат будут получать уже почти 3000 евро в месяц.

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В конце 2014 года, когда начал работу нынешний Сейм, депутатская зарплата составляла 2192 евро, в конце этого года, когда к работе приступит новый парламент, зарплата депутатов будет 2749 евро в месяц, а в следующем году - уже 2963 евро.

Депутаты, которые занимают несколько должностей, рост зарплаты почувствуют еще существеннее. Например, депутаты, которые исполняют обязанности как председателя фракции, так и председателей комиссий, в этом году зарплата до уплаты налогов составит 4892 евро. В следующем году она вырастет до 5537 евро.

Депутаты Сейма - не единственные должностные лица, у которых зарплата автоматически растет из года в год. С 2015 по 2019 год самый стремительный рост оплаты труда будет у министров - она составит 4334 евро "на бумаге", что на 66% больше, чем в 2015 году.

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Парламентские секретари до уплаты налогов будут зарабатывать 3361 евро, то есть за четыре года их зарплаты увеличатся на 65%.

Премьер-министр в следующем году будет получать 4565 евро в месяц, что на 1722 евро больше, чем в 2015 году.

Комментарии 3
))1 минуту назад
Что же вы сами умник не избираетесь?Или ты находишься не в Латвии)Если вы считаете что наше власть обоснованно без конца выписывает себе премии,ибо оно работает на благо народа,то в таком случае мне вас искренне жаль,вы наивный дурак)
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Иг6 минут назад
Хорошо, что со следующего сейма. Нытики могут выдвинуться и избраться сами.
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Не Лоялен7 минут назад
Кто-бы сомневался!А то мы уже совсем соскучились,давно не было слышно про то что они очередной раз себе зарплату повысили!Мне вот интересно,у нас кроме тех кто работает в гос структурах,когда последний раз повышали зарплаты,?Выписывали за хорошую работу премии?Существуют такие фирмы вообще в природе?)))
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