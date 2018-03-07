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За время полномочий нынешнего Сейма зарплата слуг народа "на бумаге", даже не считая различных доплат, выросла на полтысячи евро. В следующем году депутатов, министров и других высокопоставленных должностных лиц также ждет щедрая прибавка, пишет Neatkariga.

Депутаты следующего, 13-го Сейма "на бумаге" даже без всех доплат будут получать уже почти 3000 евро в месяц.

В конце 2014 года, когда начал работу нынешний Сейм, депутатская зарплата составляла 2192 евро, в конце этого года, когда к работе приступит новый парламент, зарплата депутатов будет 2749 евро в месяц, а в следующем году - уже 2963 евро.

Депутаты, которые занимают несколько должностей, рост зарплаты почувствуют еще существеннее. Например, депутаты, которые исполняют обязанности как председателя фракции, так и председателей комиссий, в этом году зарплата до уплаты налогов составит 4892 евро. В следующем году она вырастет до 5537 евро.

Депутаты Сейма - не единственные должностные лица, у которых зарплата автоматически растет из года в год. С 2015 по 2019 год самый стремительный рост оплаты труда будет у министров - она составит 4334 евро "на бумаге", что на 66% больше, чем в 2015 году.

Парламентские секретари до уплаты налогов будут зарабатывать 3361 евро, то есть за четыре года их зарплаты увеличатся на 65%.

Премьер-министр в следующем году будет получать 4565 евро в месяц, что на 1722 евро больше, чем в 2015 году.