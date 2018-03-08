Политика |

Диалог Латвии с Россией будет сложным и после президентских выборов в этой стране, так как ничто не свидетельствует о том, что Россия может изменить свое отношение к Украине и приступить к реализации минских соглашений, сказал в эфире LNT посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

По его мнению, такие отношения сохранятся все ближайшие годы.

"Думаю, что после президентских выборов в России ничего существенно не изменится, но подождем и посмотрим, как изменится российская риторика", – сказал посол.

Тем не менее, напомнил Риекстиньш, в отношениях Латвии и России есть и положительные моменты – реализуются несколько общих проектов в области культуры, несмотря на санкции существенно увеличился объем экспорта и импорта, торговый оборот между странами достиг почти 2 млрд евро.

"Он пользуется большой поддержкой населения, и важную роль в этом играют контролируемые государством телеканалы, которые в основном говорят о Путине и его успехах. Последнее послание было направлено на то, что он как лидер реализовал свои замыслы и лично позаботился о развитии системы вооружений, что в свою очередь позволит ему быть лидером и за столом международных переговоров", – сказал Риекстиньш.