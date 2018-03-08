Депутаты поддержали законопроект о предвыборной агитации только на госязыке (8)

фото

Политика | 8 марта 2018 года, 14:47

Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.

VL-TB/LNNK предлагает также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за несоблюдение этой нормы в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.

Эти изменения повысили бы ответственность избирателей в отношении освоения латышского языка и вытекают также из преамбулы Конституции Латвии, подчеркивает VL-TB/LNNK.

За проголосовали 53 депутата, против - 25.

фото

Напомним, национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) подало в Сейм законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.

Комментарии 8
Владлен Тансорос18 минут назад
Когда весть мир внедряет искусственный интеллект, ит технологии и электромобили, эти папуасы возвращаются к средневековью, языковые инквизиции и телеги. Такими изменениями нал Эстонию не догнать в ближайшие 20 лет.
Ответить
Сакен3 минуты назад
Пусть порезвятся,от нас не убудет,всё равно их агитацию ни кто не слушает ни на каком языке.Лучше бы озаботились тем,что их нации их же демографы отвели менее 100 лет.Похоже оптимисты однако.
Ответить
Алекс19 минут назад
Только смерть может разлучить нормальных людей Латвии и соросистов из ТБ,а заодно уж и остальной коалиции,поддерживаюших врагов Латвии,при этом являющихся
такими же.
Ответить