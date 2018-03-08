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Сейм концептуально одобрил законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.

VL-TB/LNNK предлагает также дополнить Кодекс административных нарушений штрафом за несоблюдение этой нормы в размере от 100 до 700 евро для физических лиц и от 500 до 5000 евро для юридических лиц.

Эти изменения повысили бы ответственность избирателей в отношении освоения латышского языка и вытекают также из преамбулы Конституции Латвии, подчеркивает VL-TB/LNNK.

За проголосовали 53 депутата, против - 25.

Напомним, национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) подало в Сейм законопроект, предусматривающий предвыборную агитацию только на государственном языке.