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Большинством голосов Сейм сегодня в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий объявить выходным день православного Рождества 7 января.

За законопроект проголосовали 35 депутатов, против - 21, семь парламентариев в голосовании воздержались, 14 в нем не участвовали.

Ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам не поддержала этот законопроект.

Проект на три года "застрял в парламенте", и комиссия рассматривала его по предложению депутатов от "Согласия" Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова.

Проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года.

Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.