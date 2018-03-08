Сейм концептуально поддержал выходной в православное Рождество (11)
Политика | 8 марта 2018 года, 16:24
Большинством голосов Сейм сегодня в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий объявить выходным день православного Рождества 7 января.
За законопроект проголосовали 35 депутатов, против - 21, семь парламентариев в голосовании воздержались, 14 в нем не участвовали.
Ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам не поддержала этот законопроект.
Проект на три года "застрял в парламенте", и комиссия рассматривала его по предложению депутатов от "Согласия" Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова.
Проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года.
Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.
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Счас вернутся эти 14 и будут протестовать, рубаху рвать)))