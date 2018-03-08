Сейм концептуально поддержал выходной в православное Рождество (11)

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Политика | 8 марта 2018 года, 16:24

Большинством голосов Сейм сегодня в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий объявить выходным день православного Рождества 7 января.

За законопроект проголосовали 35 депутатов, против - 21, семь парламентариев в голосовании воздержались, 14 в нем не участвовали.

Ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам не поддержала этот законопроект.

Проект на три года "застрял в парламенте", и комиссия рассматривала его по предложению депутатов от "Согласия" Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова.

Проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года.

Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.

Комментарии 11
брек1 час назад
Не спешите радоваться. Это только первое чтение,еще 2 впереди! Да и не голосовавшие и воздержавшиеся еще передумают!!! Это манок к выборвм,ах какие мы,даже очередной раз об этом поговорили!!!
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Луна1 час назад
14 в нем не участвовали.
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Счас вернутся эти 14 и будут протестовать, рубаху рвать)))
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Не понял ?2 часа назад
Они там принимали законы, или что-нибудь курили? Глазам не поверил, а до этого так брыкались, так тупили. Просто жуть.
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