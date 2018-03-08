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Сейм призвал подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича уйти в отставку.

Призыв поддержали 55 депутатов, против не проголосовал никто, два депутата в голосовании воздержались, 23 парламентария в нем не участвовали.

Это решение Сейма не означает, что Римшевич смещен с должности главы центробанка. По закону Сейм может освободить его от выполнения этих обязанностей только по его заявлению или после осуждающего приговора суда.

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Между тем, сам Римшевич расценивает принятый Сеймом призыв к нему уйти в отставку как "документально зафиксированное политическое давление" на него и на Европейский центробанк. Он повторил, что уходить в отставку не намерен.

"Этим решением Сейм продемонстрировал, что если закон не удовлетворяет, его можно не принимать во внимание. Такие действия несовместимы с принципами правового государства. Если уж мы так поступаем, то с тем же успехом Сейм мог призвать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследовать начатый против Римшевича уголовный процесс в рекордные сроки, например, за три месяца - результат был бы тот же", - заявил адвокат президента Банка Латвии Саулведис Варпиньш.

Римшевич ранее предложил парламентским фракциям встретиться, чтобы он мог ответить на вопросы депутатов в связи с его уголовным делом.

Оппозиционные фракции "Согласия" и Латвийского объединения регионов с Римшевичем встретились, фракции правящей коалиции пока этого делать не планируют.

Как сообщалось, Римшевич подозревается во взяточничестве на сумму по меньшей мере 100 тыс. евро.

В отношении него избраны две меры пресечения: залог в размере 100 тыс. евро и запрет выполнять служебные обязанности, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.