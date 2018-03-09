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Правящие поддержали законопроект о выходном на православное Рождество в первом чтении с тем, чтобы заручиться поддержкой и протолкнуть нужные им поправки. Заявил в интервью радио Baltkom депутат Сейма от партии "Согласие" Никита Никифоров.По словам политика, не стоит сильно радоваться, так как законопроект должен пройти не одно, а три чтения.

"Хочется воскликнуть наконец-то! Партия "Согласие", являющаяся инициаторами данного предложения, уже не раз подавала этот законопроект - еще в 2014, 2015 годах. Прошло столько времени, на дворе 2018 год. Плохо, что это лишь первое чтение. У нас в стране около 400 000 православных и староверов, для которых это светлый праздник, многие ходят в храмы и совершают молебны. Я не вижу причин, почему правящие этому сопротивлялись столько лет", - сказал депутат.

Впрочем, Никифоров признал, что это может быть некоей уступкой правящих, которые проталкивают свои законопроекты, которые не нравятся никому – ни самой коалиции, ни оппозиции.

"Конечно, не хочется думать, что это была какая-то пилюля, которой правящие пытаются протолкнуть другие законопроекты, не вполне поддающиеся пониманию, не вполне готовые, которые правящие пытаются протолкнуть в предвыборном ажиотаже. Первое чтение – это хорошо, надеюсь, до 7 января 2019 года Сейму удастся принять закон во втором и в третьем чтении. Иначе это будет смешно", - сказал политик.

Как сообщалось, большинством голосов Сейм сегодня в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий объявить выходным день православного Рождества 7 января.

За законопроект проголосовали 35 депутатов, против - 21, семь парламентариев в голосовании воздержались, 14 в нем не участвовали. Ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам не поддержала этот законопроект.

Проект на три года "застрял в парламенте", и комиссия рассматривала его по предложению депутатов от "Согласия" Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова.

Проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года. Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.