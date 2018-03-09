Минфин: США не предоставили доказательств по делу банка ABLV (21)
Американская делегация все еще не предоставила доказательства правонарушений ABLV, на которые опирался Минфин США, принимая санкции в отношении банка. Прибывший в Латвию замсекретаря министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли не дает комментариев, пишет rus.lsm.lv.
Встреча с министром финансов проходила за закрытыми дверями - почти полтора часа. После нее более вразумительных комментариев от американской стороны получить не удалось.
"Я не могу комментировать работу правоохранительных органов", - заявил Биллингсли.
Позже прокомментировать переговоры согласилась министр финансов Латвии.
"В контексте ABLV детальных комментариев со стороны США не было, с учетом того, что не прошел период в 60 дней, в течение которых у банка есть возможность предоставить аргументы и факты об опубликованном сообщении. Но со своей стороны США заверили нас, что у них есть вся необходимая информация. И в своем сообщении они уверены!" - указала глава латвийского Минфина Дана Рейзниеце-Озола.
Биллингсли также пообещал передать информацию о банке ABLV уже по прошествии 60 дней. По словам Рейзниеце-Озолы, американская сторона указала на риски, которые всё еще сохраняются в банковском секторе Латвии. Конкретные банки не назвали, но пообещали передать ответственным ведомствам все факты.
Еще одна встреча у Маршалла Биллингсли сегодня состоялась в Комиссии по рынку финансов и капитала. Её руководитель Петерис Путниньш еще накануне заявил агентству Reuters — судьба ABLV может ждать еще 10 финансовых учреждений, работающих в Латвии.
Сегодня, уже после встречи с Биллингслли, никаких комментариев Путниньш давать не стал.
Акционеры ABLV bank 26 февраля на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов.