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Партнеры по коалиции пока не спешат поддержать предложение Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.

VL-TB/LNNK подало в парламент соответствующие поправки к закону о праздничных, отмечаемых и памятных днях, отмечая, что таким образом "будет восстановлена историческая справедливость, что будет содействовать уважительному отношению официальной власти и общества к латышским национальным воинам".

Председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис заявил, что к такому предложению он относится очень осторожно. Пока Бригманис не ответил, каково будет мнение СЗК, так как еще предстоят дискуссии.

По словам политика, вопрос о 16 марта - "не шутка". Неизвестно, как отреагирует на такой шаг международное сообщество, в том числе союзники.

Глава фракции "Единства" Хосам абу Мери сказал, что предложение Нацобъединения будет обсуждаться на заседании правления и фракции. По его словам, 16 марта является "чувствительным вопросом", по которому могут быть разные мнения.

Фото из Flickr