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На предстоящие выборы президента России от Латвии направлено два наблюдателя, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Наблюдатели направлены в рамках миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Их распределение по избирательным округам зависит от ОБСЕ и пока неизвестно, сообщили в МИД.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Предполагается, что на них победит Владимир Путин, который является президентом с 2012 года, а до этого руководил страной с 2000 по 2008 годы.