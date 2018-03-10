На выборы президента РФ поедут два наблюдателя из Латвии (14)
Политика | 10 марта 2018 года, 11:16
На предстоящие выборы президента России от Латвии направлено два наблюдателя, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Наблюдатели направлены в рамках миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Их распределение по избирательным округам зависит от ОБСЕ и пока неизвестно, сообщили в МИД.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Предполагается, что на них победит Владимир Путин, который является президентом с 2012 года, а до этого руководил страной с 2000 по 2008 годы.
Два дебила- Это точно сила. Уххх!
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Американская туристическая компания пошлет двух контрразведчиков под видом наблюдателей? Так что ли?
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Пабрикс и Иесалниекс??!!!!!!
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