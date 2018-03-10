СМИ: у дочери Путина есть тайные банковские счета в Латвии (21)

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Политика | 10 марта 2018 года, 18:26

У дочери президента России Владимира Путина есть тайные банковские счета в Латвии. Об этом пишет Nra.lv со ссылкой на журнал Mother Jones. Американское издание опубликовало фрагмент из книги Майкла Искофа и Дэвида Корна «Русская рулетка: История войны Путина с Америкой и избрания Дональда Трампа» о вмешательстве России в президентские выборы в США.

В книге, в частности, говорится о планах бывшего президента США Барака Обамы отреагировать на вмешательство России в процесс выборов президента США.

В опубликованном в книге фрагменте указано, что советница Обамы Селеста Уолландер предлагала действовать именно против Путина и раскрыть тайные счета его дочери в Латвии. Зная, что Путин тщательно скрывает информацию о своей семье, Уолландер планировала опубликовать данные о латвийских счетах дочери Путина, что, несомненно, разозлило бы президента РФ, пишут авторы книги.

Более подробной информации о счетах они не предоставляют.

Комментарии 21
RusLv1 час назад
Американский "понос" не помешают В.Путину стать президентом России !
И усилить своё влияние России в Мире ! Вперёд Россия !!!
(((Дави янков !
5
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Агр1 час назад
Правильно, закроем все банки и тогда амеры наше правительство погладит по головке. И можно петь и плясать дальше.
3
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Платон1 час назад
Какие же они. тайные , если мы все об этом уже знаем . Однозначно Путина будут обсыпать всякими правдами и неправдами , ну а мы посмеёмся . Прямо Клуб веселых и находчивых.
4
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