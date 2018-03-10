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У дочери президента России Владимира Путина есть тайные банковские счета в Латвии. Об этом пишет Nra.lv со ссылкой на журнал Mother Jones. Американское издание опубликовало фрагмент из книги Майкла Искофа и Дэвида Корна «Русская рулетка: История войны Путина с Америкой и избрания Дональда Трампа» о вмешательстве России в президентские выборы в США.

В книге, в частности, говорится о планах бывшего президента США Барака Обамы отреагировать на вмешательство России в процесс выборов президента США.

В опубликованном в книге фрагменте указано, что советница Обамы Селеста Уолландер предлагала действовать именно против Путина и раскрыть тайные счета его дочери в Латвии. Зная, что Путин тщательно скрывает информацию о своей семье, Уолландер планировала опубликовать данные о латвийских счетах дочери Путина, что, несомненно, разозлило бы президента РФ, пишут авторы книги.

Более подробной информации о счетах они не предоставляют.