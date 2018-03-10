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Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола будет участвовать в Всемирной шахматной олимпиаде, которая будет проходить в грузинском городе Батуми и завершится 6 октября – в день выборов в Сейм, пишет Nra.lv.

Федерация шахмат Латвии на заседании правления утвердила состав женской и мужской команд для участия в XLIII Всемирной шахматной олимпиаде, которая будет проходить с 23 сентября по 6 октября.

В состав женской команды включены гроссмейстеры Лаура Рогуле, Рейзниеце-Озола, Илзе Берзиня, а также мастер ФИДЕ и действующая чемпионка Латвии Линда Круминя. Состав команды может пополнить и международный мастер Катрина Америка.

Для министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы шахматная Олимпиада в Батуми станет уже девятой по счету. На этих соревнованиях она дебютировала в 1998 году в возрасте 16 лет.

Примечательно, что Рейзниеце-Озола отправится в Батуми в момент предвыборной кампании в 13-й Сейм, а сами выборы пройдут в последний день олимпиады.

Это не первый случай, когда Рейзниеце-Озола из-за шахмат пропустит важное политическое событие. Два года назад ради участия в XLII Всемирной шахматной олимпиаде в Баку Рейзниеце-Озола пропустила заседание министров стран ЕС в Братиславе.

Фото: chessnews.lv