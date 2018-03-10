Рейзниеце-Озола пропустит выборы в Сейм ради шахматного турнира (11)
Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола будет участвовать в Всемирной шахматной олимпиаде, которая будет проходить в грузинском городе Батуми и завершится 6 октября – в день выборов в Сейм, пишет Nra.lv.
Федерация шахмат Латвии на заседании правления утвердила состав женской и мужской команд для участия в XLIII Всемирной шахматной олимпиаде, которая будет проходить с 23 сентября по 6 октября.
В состав женской команды включены гроссмейстеры Лаура Рогуле, Рейзниеце-Озола, Илзе Берзиня, а также мастер ФИДЕ и действующая чемпионка Латвии Линда Круминя. Состав команды может пополнить и международный мастер Катрина Америка.
Для министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы шахматная Олимпиада в Батуми станет уже девятой по счету. На этих соревнованиях она дебютировала в 1998 году в возрасте 16 лет.
Примечательно, что Рейзниеце-Озола отправится в Батуми в момент предвыборной кампании в 13-й Сейм, а сами выборы пройдут в последний день олимпиады.
Это не первый случай, когда Рейзниеце-Озола из-за шахмат пропустит важное политическое событие. Два года назад ради участия в XLII Всемирной шахматной олимпиаде в Баку Рейзниеце-Озола пропустила заседание министров стран ЕС в Братиславе.
Фото: chessnews.lv
По словам Широва, отношения с Даной Рейзниеце у него «всегда были абсолютно нормальными, можно сказать, дружескими». Что касается Андриса Озолса, то он пришел в латвийские шахматы даже позже меня - в 2012 году, когда я уже организовывал турнир в Юрмале. Поначалу все было нормально. Не знаю, дружили мы или не дружили, но я бывал у них в гостях, а они бывали у меня - как часто происходит между знакомыми людьми»
Конфликт начался во время организации матча Свешников - Рейзниеце. По разным причинам, он едва не был сорван, но в итоге все-таки состоялся и завершился крупной победой Свешникова. Опытнейшему гроссмейстеру потом вдруг запретили проводить следующее мероприятие.