Урбанович: Кучинскис не в силах противостоять предвыборным инициативам (2)

фото

Политика | 11 марта 2018 года, 13:48

Премьер-министр Марис Кучинскис не способен сказать "стоп" всевозможным предложениям, которые вносятся из-за близости выборов, считает председатель оппозиционной фракции "Согласия" Янис Урбанович.

По словам политика, некоторые предложения, поданные в Сейм, провокационные и связаны с близостью выборов - например, инициатива о переходе образования в средней школе на госязык, предложение разрешить предвыборную агитацию только на латышском языке, объявить 16 марта официальным днем памяти воинов.

Урбанович заявил, что это провокационные предвыборные идеи, которые национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ (VL-ТB/LNNK) выдвигает против конкретной части общества, а Союз "зеленых" и крестьян и "Единство", голосуют "за", потому что в "предвыборный год проще соглашаться".

Урбанович раскритиковал Кучинскиса и правительство за то, что они не способны сказать "стоп" подобным инициативам.

Напомним, национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ предлагает отмечать 16 марта как официальный день памяти латышских воинов.

Комментарии 2
Неважно1 час назад
Согласен,Кучкинс всего лишь марионетка!Так же само, как и Шадурскис,Вейонис,и им подобные!Им дают с вверху указание,они их выполняют! Они сами тут ровным счетом если так подумать,не чего не решают!
Ответить
Alex1 час назад
При чём здесь не способен ?Кучинский стандартный "продукт" этого государства ,плавное перевоплощение из одного индивида того,советского покроя ,в современный стандарт ,эталон титула в маленькой национальной стране.Достиг премьерства.Перед ним помните была бабушка ?Обычный стабильный карьерист,обязательно в партии ,в семье всё красиво.Зачем ему проблемы перед выборами Урбанович ?Он достиг пика счастья карьериста!Зачем ему тисканья с нациками ?Ненужные и болезненные?А так- ка йет ,та йет и ЛАБС !А что может оппозиция ?Ушаковские приколы? Кусь-кусь ?
Запретите партийные списки ,который год пишем - и МОЖЕТ быть в этом стадно-партейном управлении страной закончится вяло текущая шизофрения и застой ...А так вы похожи на две группы фанатов на футбольном матче,чем ближе начало,тем больше возбуждаетесь,хотя счёт уже примерно известен...
Ответить