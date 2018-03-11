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Премьер-министр Марис Кучинскис не способен сказать "стоп" всевозможным предложениям, которые вносятся из-за близости выборов, считает председатель оппозиционной фракции "Согласия" Янис Урбанович.

По словам политика, некоторые предложения, поданные в Сейм, провокационные и связаны с близостью выборов - например, инициатива о переходе образования в средней школе на госязык, предложение разрешить предвыборную агитацию только на латышском языке, объявить 16 марта официальным днем памяти воинов.

Урбанович заявил, что это провокационные предвыборные идеи, которые национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ (VL-ТB/LNNK) выдвигает против конкретной части общества, а Союз "зеленых" и крестьян и "Единство", голосуют "за", потому что в "предвыборный год проще соглашаться".

Урбанович раскритиковал Кучинскиса и правительство за то, что они не способны сказать "стоп" подобным инициативам.

Напомним, национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ предлагает отмечать 16 марта как официальный день памяти латышских воинов.