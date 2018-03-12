Евродепутат: из-за Трампа Европа может стать пророссийской (25)
Политика | 12 марта 2018 года, 12:56
Европарламентарий Артис Пабрикс ("Единство") опасается, что решение главы США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз иностранный стали и алюминия, может привести к влиянию России на Европу. Такое мнение политик выразил на своей странице в Twitter.
"Если прогнозы торговой войны между западными союзниками подтвердятся, то Германия и Европа станут пророссийскими", - написал Пабрикс.
Ja tirdzniecibas kara prognozes starp rietumu sabiedrotajiem apstiprināsies,Vācija un REiropa kļūs prokrieviskākas.— Artis Pabriks (@Pabriks) 12 марта 2018 г.
Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обеспокоены введением США пошлин на металлы. По их словам, это приведет к торговым войнам между США и Европой.
Фото: facebook.com/pabriks.artis
Пабрикс будет за это биться до последнего латыша!
Пабриксу еще лучше, ближе к инсульту, инфаркту, и полному выкидышу мозга."Правильной дорогой идете, товарищ !"