Евродепутат: из-за Трампа Европа может стать пророссийской (25)

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Политика | 12 марта 2018 года, 12:56

Европарламентарий Артис Пабрикс ("Единство") опасается, что решение главы США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз иностранный стали и алюминия, может привести к влиянию России на Европу. Такое мнение политик выразил на своей странице в Twitter.

"Если прогнозы торговой войны между западными союзниками подтвердятся, то Германия и Европа станут пророссийскими", - написал Пабрикс.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обеспокоены введением США пошлин на металлы. По их словам, это приведет к торговым войнам между США и Европой.

Фото: facebook.com/pabriks.artis

Комментарии 25
Это ужасно!3 часа назад
Этого допустить никак нельзя!
Пабрикс будет за это биться до последнего латыша!
3
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Какой3 часа назад
Какой ужас для местных дебилов, и какая(редкая)хорошая новость.
Пабриксу еще лучше, ближе к инсульту, инфаркту, и полному выкидышу мозга."Правильной дорогой идете, товарищ !"
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Это же здорово.3 часа назад
Ну так и замечательно. Пусть пророссийской. Тогда и наступит мио и процветание.
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