Политика |

Европарламентарий Артис Пабрикс ("Единство") опасается, что решение главы США Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз иностранный стали и алюминия, может привести к влиянию России на Европу. Такое мнение политик выразил на своей странице в Twitter.

"Если прогнозы торговой войны между западными союзниками подтвердятся, то Германия и Европа станут пророссийскими", - написал Пабрикс.

Ja tirdzniecibas kara prognozes starp rietumu sabiedrotajiem apstiprināsies,Vācija un REiropa kļūs prokrieviskākas. — Artis Pabriks (@Pabriks) 12 марта 2018 г.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии обеспокоены введением США пошлин на металлы. По их словам, это приведет к торговым войнам между США и Европой.

Фото: facebook.com/pabriks.artis