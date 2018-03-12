День Лачплесиса может стать в Латвии официальным выходным (12)

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Политика | 12 марта 2018 года, 18:22

"Единство" сегодня на заседании коалиционного совета предложило сделать 11 ноября официальным праздничным днем - днем памяти латвийских воинов. Об этом сообщили представители партии.

С точки зрения "Единства", это бы стало шагом к сплочению и полным уважения жестом в год столетия Латвии и в преддверии столетия разгрома армии Бермонта.

Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем.

Между тем, партнеры по правящей коалиции - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) поддерживают предложение "Единства", а вопрос об официальном дне памяти 16 марта фракции еще обсудят.

Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем.

Что касается предложения нацблока об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов, то, по словам председателя правления СЗК Арманда Краузе, это очень чувствительный вопрос. Заместитель председателя "Единства" Рихард Козловскис также заявил, что не берется прогнозировать мнение "Единства".

Если 11 ноября будет признано праздником, этот день станет выходным.

Фото из Flickr

Комментарии 12
))2 часа назад
Еще бы ты не поддерживал!Вам нацистам лишь бы только петь да плясать,и не работать не черта!
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Оккупант2 часа назад
а вопрос об официальном дне памяти 16 марта фракции еще обсудят. А у народа спросить не хотите?Хотят ли они отмечать, день памяти легионеров, которые состояли на службе у Гитлера?Сжигали целые города,убивали не в чем не по винных детей?Хотя чего это я?Когда это наше правительство интересовало мнение народа!
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Ну мля !1 час назад
16 марта-"героический"праздник. Его надо отмечать по-полной, с песнями, танцами, народным гулянием и салютами, на все надо выделить 5% ВВП(как минимум).
Придурки и дебилы(у власти) и так уничтожили всю страну. Лачплесис вам нужен, и гуляния до Рождества? А дристос не одолеет, плохо не станет от жирного, еще не до конца все разворовали?
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