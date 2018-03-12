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"Единство" сегодня на заседании коалиционного совета предложило сделать 11 ноября официальным праздничным днем - днем памяти латвийских воинов. Об этом сообщили представители партии.

С точки зрения "Единства", это бы стало шагом к сплочению и полным уважения жестом в год столетия Латвии и в преддверии столетия разгрома армии Бермонта.

Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем.

Между тем, партнеры по правящей коалиции - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) поддерживают предложение "Единства", а вопрос об официальном дне памяти 16 марта фракции еще обсудят.

Сейчас 11 ноября, День Лачплесиса, является официальным памятным днем.

Что касается предложения нацблока об объявлении 16 марта официальным днем памяти латышских воинов, то, по словам председателя правления СЗК Арманда Краузе, это очень чувствительный вопрос. Заместитель председателя "Единства" Рихард Козловскис также заявил, что не берется прогнозировать мнение "Единства".

Если 11 ноября будет признано праздником, этот день станет выходным.

Фото из Flickr