Латвия поддерживает Великобританию в ее стремлении тщательно расследовать дело "отравления экс-полковника ГРУ" и призывает Россию как можно быстрее предоставить все необходимые объяснения. Об этом в Twitter написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Полностью поддерживаем нашего друга и союзника Великобританию в деле об использовании военного нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего офицера ГРУ. Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - явное нарушении международного права. Россия должна оперативно представить полное объяснение. А ЕС и НАТО должны дать единый и эффективный ответ на этот преступный акт", - сказано в сообщении.

Full support to our friend & ally United Kingdom, the use of military nerve agent against Sergei & Yulia Skripal is in clear violation of international law, Russia must present quick & full explanation, EU and NATO must provide unified & effective response to this criminal act https://t.co/SRK7VDHQPW