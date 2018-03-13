Ринкевич: Россия должна дать быстрый ответ "по делу Скрипаля" (47)

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Политика | 13 марта 2018 года, 19:01

Латвия поддерживает Великобританию в ее стремлении тщательно расследовать дело "отравления экс-полковника ГРУ" и призывает Россию как можно быстрее предоставить все необходимые объяснения. Об этом в Twitter написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Полностью поддерживаем нашего друга и союзника Великобританию в деле об использовании военного нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего офицера ГРУ. Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - явное нарушении международного права. Россия должна оперативно представить полное объяснение. А ЕС и НАТО должны дать единый и эффективный ответ на этот преступный акт", - сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе бывшего полковника ГРУ и его дочь госпитализировали с отравлением в Англии, сейчас они находятся в коме.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля, "весьма вероятно", причастна Россия. Она добавила, что у Москвы есть время до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, и пригрозила "более серьезными мерами", чем раньше. При этом никаких доказательств премьер-министр не привела.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Мэй "цирковым шоу" и провокацией.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления о причастности Москвы к отравлению Скрипаля пропагандой.

фото flickr.com

Комментарии 47
Светлана35 минут назад
Россия вам должна? Так есть русская поговорка : "на дрисливого быка не упаришь молока!"
Вы в Англии будете людей русских травить, как крыс, а Россия объясняться?
А ты, Ринька, у Кончиты своей требовать будешь.
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Рубль29 минут назад
Я не поэт, но я скажу стихами - иди ты на хуй быстрыми шагами
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Alex26 минут назад
Я бу упал со стула,если б Риня стукнул кулаком по столу и потребовал от США объяснений и фактов вины банка АБЛВ ! Но нет конечно,гундеть глупости в фарватере старой британской клячи сподручней...
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