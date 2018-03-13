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Премьер-министры стран Балтии после встречи с главой правительства Польши Матеушем Моравецким заявили, что не поддерживают резолюцию Европарламента, которая предусматривает введение санкций против Польши.

Об этом на своей странице в Twitter написал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс, ссылаясь на Poland Daily, отметив, что в латвийских СМИ об этом ничего не упоминается.

Latvijā par šo nevienas ziņas. https://t.co/9bAMJrmGOT — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 11 марта 2018 г.

Речь идет о применении статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС. Европарламентарии недовольны тем, что Варшава отходит от норм демократии и правового государства.

Латвийские министры не разделяют мнение Европарламента.

"Нам не нравится, что Польша может столкнуться с какими-либо санкциями", — сказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис лаконично подтвердил, что "если ЕС введет жесткие санкции против Польши, Литва будет поддерживать своего соседа".

Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и Верховном суде. По мнению Брюсселя, это приведет к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда, а также тому, что судебная власть подчинится исполнительной.

Источник: frontnews.eu