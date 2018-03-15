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В ЕС и в НАТО должны серьезно отнестись к тому, что в России многие из властьимущих мечтают о возрождении СССР. В частности, об этом свидетельствуют прежние высказывания президента России Владимира Путина, а также его последнее выступление о модернизации российского вооружения и армии. Такое мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью "Голос Америки".

Отвечая на вопрос автора и ведущей программы "Настоящее время. Итоги" Юлии Савченко, как он оценивает последнюю речь Путина, где много говорилось о милитаризации РФ, Ринкевич ответил, что Латвия, как ближайший сосед, серьезно расценивает угрозы, исходящие от России, особенно после "украинских событий".

"Путин когда-то, отвечая на вопрос, чтобы он мог сделать в своей жизни иначе и у него была бы возможность изменить, он ответил, что повернул бы историю вспять и сделал все, что возможно, чтобы избежать распада Советского Союза. Думаю, что это даже больше показывает, что мышление сейчас в российском правительстве не о том, как развивать отношения с западными странами, а о том, как возродить Советский Союз", - указал Ринкевич.

По его мнению, все что говорится и о вооружениях, и о других вопросах необходимо оценивать через эту призму, что там [в России] все время кто-то мечтает о прошлом и о возвращении к нему.

"Поэтому в 90-е годы мы стремились стать членами Евросоюза и НАТО. Это то, куда хотят вступить наши друзья - Грузия, Украина и Молдова. Это потому, что мы видим, что Российская Федерация сейчас идет курсом возрождения Советского Союза. Это делается даже против воли тех государств, которые этого абсолютно не желают. Поэтому такие высказывания вкупе с речью президента России должны оцениваться очень серьезно не только нами, но и нашими партнерами в ЕС и НАТО", - указал Ринкевич.

Министр иностранных дел Латвии: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее» https://t.co/XXQPMrTrL4 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 13, 2018

По словам главы МИД Латвии, глупо полагать, что кто-то думает нападать на Россию, но "украинские события" заставляют соседние страны думать о своей безопасности и укреплять свою оборону при взаимодействии с Североатлантическим альянсом.

Я не думаю, что кто-то сейчас думает о нападении на Россию. Абсолютно глупо так считать. Да российская пропаганда пытается сказать, что те 3-4 батальона, которые сейчас размещены в Эстонии,Латвии,Литве и Польше - это уще почти военный плацдарм для нападения на Россию. Но, Господи, помилуй, этого в мыслях нет ни у кого. Я как министр иностранных дел, работаю с 2011 года, знаю, что обсуждается на советах глав МИД стран НАТО или на саммитах НАТО или на двусторонних переговорах. Но то, что мы видели как российская федерация быстро использовала военную силу против Украины в 2014 году, что такого рода угрозы исходят и от президента РФ и от политиков России, должностных лиц, это серьезно и, я думаю, что эта риторика может дойти уже слишком далеко", - сказал глава внешнеполитического ведомства Латвии.

Полное интервью главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича "Голосу Америки" – о латвийском "списке Магнитского", банковском скандале в Латвии и "ядерной риторике" президента России