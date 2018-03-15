Иесалниекс приготовил "взрыв мозга" для кремлевцев, осуждающих легионеров (22)

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Политика | 15 марта 2018 года, 07:15

Если бы легионеры были нацистами, то их вряд ли бы поставили в полк, охранявший военных преступников на процессе в Нюрнберге после Второй мировой войны. Об этом в своем микроблоге Twitter написал парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

"Если бы легионеры были нацистами, то неужели союзники доверили бы им охрану Ноюрнбергского военного трибунала?", - сказано в сообщении Иесалниекс, который добавил, что приготовил "взрыв мозга" для кремлевцев и тех, кто уничтожал латышских легионеров.

Этот пост тут же прокомментировал евродепутат, бывший министр иностранных дел и обороны Артис Пабрикс.

"Когда я был министром обороны, то у меня одна из таких фотографий висела на стене в кабинете, чтобы я мог знакомить зарубежных гостей с правдивой историей", - написал Пабрикс.

Пост прокомментировали и другие пользователи, были и такие, которые указали, что тут "гордиться нечем".

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Иесалниекс также сообщил, что обязательно пойдет к памятнику Свободы 16 марта, чтобы почтить память латышских легионеров.

"Уважение к своим воинам дело чести для каждого латыша! Также как и в прежние годы, в этом году 16 марта почту память своего деда, отчима матери и их товарищей по борьбе - латышских легионеров", - написал парламентский секретарь Минюста.

Сейм 15 марта решит, передавать ли на рассмотрение в комиссиях предложение национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (VL-ТБ/LNNK) объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов.

Найцобъединение подало в парламент соответствующие поправки к закону о праздничных, отмечаемых и памятных днях, подчеркнув, что таким образом "будет восстановлена историческая справедливость, что будет содействовать уважительному отношению официальной власти и общества к латышским национальным воинам".

В 1998 году Сейм 6-го созыва поддержал предложение объявить 16 марта днем памяти латышских воинов, но в 1999 году Сейм следующего, 7-го, созыва по предложению Народной партии исключил день 16 марта из закона о праздничных, отмечаемых и памятных днях.

фото Twitter

Комментарии 22
Ахмед1 час назад
"Если бы легионеры были бы нацистами, то неужели союзники доверили бы им охрану Ноюрнбергского военного трибунала?". Как видишь, доверили. И не включай больше дурака про латышских воинов. Эти люди служили фашистской Германии. Они- позор Латвии. Баста
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АндрейШипко1 час назад
Фашисты они и есть фашисты.Как их не назови.А эти легионеры это настоящие фашисты,которые присягали Гитлеру.Собакам собачья смерть.
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Ж1 час назад
"Взрыв мозга"-это,что-то из области не совсем нормального человека.То печеньки,то скалящиеся улыбки.Кто их проверял,на адеквадность?
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