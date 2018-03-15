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Мэр Вентспилса Айвар Лембергс отвергает упреки в свой адрес, прозвучавшие со стороны его политических оппонентов в то время, когда разгорелся коррупционный скандал с главой Банка Латвии Илмаром Римшевичем. Об этом Лембергс заявил в разосланном сообщении для СМИ.

Как ранее заявлял со страниц газеты LA политик Гиртс Валдис Кристовскис, государственным должностным лицам нужно относиться одинаково как к Римшевичу, так и к Лембергсу.

По словам Кристовскиса, он, как и другие депутаты оппозиции Вентспилсской думы, не отрицают рисков для репутации Латвии от коррупционного скандала Римшевича, но недоумевают, как тот же Айвар Лембергс может занимать должность мэра Вентспилса, несмотря на то, что суд запретил ему это, и против него уже многие годы выдвигаются обвинения в финансовых махинациях и политическом влиянии.

"Глядя на сагу с Римшевичем в латвийской финансовой и политической среде и риторику о возможности в дальнейшем занимать пост президента Банка Латвии, не было большим сюрпризом читать в выпускаемой именно олигархом Беркисом Latvijas Avīze умозаключения не совсем талантливого политикана Кристовскиса о якобы наблюдающихся параллелях ситуаций с Римшевичем и Лембергсом", - написал мэр Вентспилса.

По словам Лембергса, он никогда не думал, что однажды наступят такие времена, когда некогда выдвинутый и одобренный "Единством" банкир государства, ярый приверженец либеральной экономической политики будет каким-либо образом сопоставляться с его персоной.

"Однако, как известно, в голодный год медведь даже мух ест. Поэтому любое, даже самое абсурдное, утверждение является очень хорошим аргументом в том состоянии отчаяния, в котором по всей видимости находится господин Кристовскис. Ведь ему приходится отрабатывать щедрые премиальные от своего кормильца Мерони. Даже если Римшевич не отказался от поста президента Банка Латвии, обосновывая свое решение политическим давлением, различие между нашими ситуациями существенные", -указал Лембергс.

По мнению мэра Вентспилса, его политическим оппонентам это не понравится, но в отличие от Римшевича он не находится в тепличных условиях со статусом неприкосновенности руководителя одного учреждения и отсутствием права у Сейма отозвать его с поста главы БЛ.

"Меня же уже на протяжении 30 лет выбирают как главу Вентспилсского самоуправления имеющие право голоса местные жители, а не узкая группа политиков Сейма", - указал Лембергс.

По словам Лембергса, несмотря на выдвигаемые в последние годы обвинения и провокации со стороны политических оппонентов, прошли уже третьи муниципальные выборы. На них он получил доверие избирателей, не теряя также позиции партии в городской думе.

"Я не знаю, какое такое политическое давление может оказываться на Римшевича, который в Латвии заботится о юбилейных монетах и представляет Латвию в Европейском центробанке. Однако я четко могу сказать, какие интриги направлены против меня — так как в честной политической борьбе меня невозможно победить, используя поддержку правоохранительных институций, были возбуждены по меньшей мере 20 уголовных процессов по очень странным обвинениям. Большинство из этих дел уже закрыты, так как я выиграл суды", - подчеркнул Лембергс.

Лембергс указал, что единственное перед кем он может и должен оправдываться — это его избиратели.

"Я беру на себя полную ответственность, когда говорю, что точно знаю, какое политическое давление и в какой момент оно оказывалось на меня. Но ни Беркис, ни Мерони, ни Кристовскис — мои самые активные оппоненты — мне точно не будут указывать, в какой момент и как мне действовать. Единственное, перед кем я буду отчитываться, так это мои избиратели", - указал Лембергс.