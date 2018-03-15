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Общественный активист, защитник обучения на родном языке в школах нацменьшинств Дэги Караев был вызван в Полицию безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Только что позвонили с "частного номера" (не определился) и "официально" вызвали на беседу в Полицию Безопасности. Я потребовал прислать официальное заказное письмо, потому что не считаю звонок с неизвестного номера от неизвестного человека официальным вызовом”, - написал Караев.

Напомним, Караев принимает активное участие в движении против перевода школ на государственный язык обучения.

Накануне Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре перед окончательным чтением законопроекта отклонила последние попытки повлиять на школьную реформу.