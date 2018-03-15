Защитника русских школ вызвали в Полицию безопасности (11)
Политика | 15 марта 2018 года, 16:31
Общественный активист, защитник обучения на родном языке в школах нацменьшинств Дэги Караев был вызван в Полицию безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Только что позвонили с "частного номера" (не определился) и "официально" вызвали на беседу в Полицию Безопасности. Я потребовал прислать официальное заказное письмо, потому что не считаю звонок с неизвестного номера от неизвестного человека официальным вызовом”, - написал Караев.
Напомним, Караев принимает активное участие в движении против перевода школ на государственный язык обучения.
Накануне Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре перед окончательным чтением законопроекта отклонила последние попытки повлиять на школьную реформу.
После сегодняшнего письма латвийца,и его отвергнутом желании поговорить в 900 секунд о Латвийской власти" ,в котором мотивацией отказа стало "нам так говорить нельзя",я поняла,что в нашей стране на уровне ПБ и власти СМИ,активистам итд незаконно затыкают рот,и не удивлюсь ,если через угрозы!
Позорище!!!!