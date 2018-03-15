Защитника русских школ вызвали в Полицию безопасности (11)

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Политика | 15 марта 2018 года, 16:31

Общественный активист, защитник обучения на родном языке в школах нацменьшинств Дэги Караев был вызван в Полицию безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Только что позвонили с "частного номера" (не определился) и "официально" вызвали на беседу в Полицию Безопасности. Я потребовал прислать официальное заказное письмо, потому что не считаю звонок с неизвестного номера от неизвестного человека официальным вызовом”, - написал Караев.

Напомним, Караев принимает активное участие в движении против перевода школ на государственный язык обучения.

Накануне Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре перед окончательным чтением законопроекта отклонила последние попытки повлиять на школьную реформу.

Комментарии 11
Наталья Царская25 минут назад
Молодец,что потребовал оф.заказное письмо-"пригласительное". Так должно быть,а ПБ ведет себя,как бандюкан,наделивший себя правом чхать на закон и формальности.
После сегодняшнего письма латвийца,и его отвергнутом желании поговорить в 900 секунд о Латвийской власти" ,в котором мотивацией отказа стало "нам так говорить нельзя",я поняла,что в нашей стране на уровне ПБ и власти СМИ,активистам итд незаконно затыкают рот,и не удивлюсь ,если через угрозы!

Позорище!!!!
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27 лет жили не тужили31 минуту назад
И кто здесь начал накалять обстановку ?!
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Правдокопатель24 минуты назад
Знать, русский язык все же силен, если с ним так тяжело бороться приходится. Скоро в ход пойдет авиация и тяжелая артиллерия.
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