Иесалниекс: легионеры не дождались справедливости от Сейма (17)

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Политика | 15 марта 2018 года, 18:22

Сейм принял несправедливое решение, проголосовав против объявления 16 марта официальным днем памяти латышских воинов. Об этом в своем Twitter заявил член инициировавшего поправки Нацобъединения, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

«Благодаря «Согласию», «Единству», СЗК и ЛОР, похоже, легионеры все-таки не переживут торжество справедливости. Сейм отклонил инициативу объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов», - написал Иесалниекс, приложив также результаты голосования.

Комментарии 17
злой58 минут назад
Ну почему в правительстве сидят такие тупые дегенераты? Не пора ли их под жопу коленкой гнать? Они гробят страну! Из-за них все бегут отсюда! Из-за них все беды!
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Ну да, конечно.1 час назад
Легионеры вкалывают, как лошади, у станков и на полях работают по 18 часов в сутки.
Конечно, лишний выходной им бы не помешал.)))
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Саня1 час назад
Ну, что там с мозгами? Взорвались?
(запевает)
Кипит мой разум возмущённый и в смертный бой вести готов!
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