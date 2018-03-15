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Сейм принял несправедливое решение, проголосовав против объявления 16 марта официальным днем памяти латышских воинов. Об этом в своем Twitter заявил член инициировавшего поправки Нацобъединения, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

«Благодаря «Согласию», «Единству», СЗК и ЛОР, похоже, легионеры все-таки не переживут торжество справедливости. Сейм отклонил инициативу объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов», - написал Иесалниекс, приложив также результаты голосования.