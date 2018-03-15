Иесалниекс: легионеры не дождались справедливости от Сейма (17)
Сейм принял несправедливое решение, проголосовав против объявления 16 марта официальным днем памяти латышских воинов. Об этом в своем Twitter заявил член инициировавшего поправки Нацобъединения, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.
«Благодаря «Согласию», «Единству», СЗК и ЛОР, похоже, легионеры все-таки не переживут торжество справедливости. Сейм отклонил инициативу объявить 16 марта официальным днем памяти латышских воинов», - написал Иесалниекс, приложив также результаты голосования.
Pateicoties Saskaņai, Vienotībai, ZZS un LRA, izskatās, ka leģionāri tomēr nepiedzīvos taisnības augšāmcelšanos. Saeimas vairākums noraida ierosinājumu 16.martu atjaunot kā oficiālu atceres dienu. Katra deputāta balsojums lai paliek vēsturei: pic.twitter.com/JFJYXmI5F1— Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 15 марта 2018 г.
Конечно, лишний выходной им бы не помешал.)))
(запевает)
Кипит мой разум возмущённый и в смертный бой вести готов!