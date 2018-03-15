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Министр культуры Даце Мелбарде (VL-ТB/LNNK) не будет участвовать в шествии дня памяти легионеров 16 марта, так как до 23 марта находится в отпуске за границей, рассказала советник министра Гинта Бормане.

В отпуске за пределами Латвии находится также министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-ТB/LNNK). Он тоже не будет участвовать в памятном шествии, сообщила его советник по связям с общественностью Санта Валюма.

Министр юстиции Дзинтарс Расначс (VL-ТB/LNNK) также не будет участвовать в шествии дня памяти легионеров 16 марта, но "в какой-то момент" отправится к памятнику Свободы, чтобы почтить память легионеров, сообщила пресс-секретарь министра Андра Витенбурга.

Министр вместе с остальными членами правительства примет участие в памятных мероприятиях в Лестене, где будут возлагаться цветы.

Напомним, в 2014 году за участие в шествии легионеров поплатился должностью тогдашний министр охраны среды и регионального развития Эйнар Цилинскис (VL-ТB/LNNK), которого премьер-министр Лаймдота Страуюма освободила от должности.