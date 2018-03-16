Глава ПБ о "деле Скрипаля": мы настороже, ведь Россия готова на все (42)
Отравление бывшего офицера ГРУ в Великобритании свидетельствует о том, что Россия готова использовать все инструменты, которые имеются в ее распоряжении, в интервью LNT укзал начальник Полиции безопасности (ПБ) Нормундс Межвиетс.
Глава спецслужбы указал, что это грубое нарушение на самом высоком уровне и подтвердил, что ПБ следить за ситуацией, пишет Skaties.lv.
"Этот инцидент свидетельствует о том, что Россия готова использовать абсолютно все возможности, чтобы обеспечить свое влияние, грубо игнорируя нормы международного права", - сказал Межвиетс.
15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.
В связи с этим на самом высоком уровне прозвучало мнение экспертов, что такие акции могут быть совершены Россией в других странах.
Как ранее заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, Латвия поддерживает Великобританию в ее стремлении тщательно расследовать дело "отравления экс-полковника ГРУ" и призывает Россию как можно быстрее предоставить все необходимые объяснения.
фото: flickr.com
Ну, так может наша доблестная ПБ раскроет, наконец, интригу, - на какой хрен сдались России этот батя с дочерью?