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Отравление бывшего офицера ГРУ в Великобритании свидетельствует о том, что Россия готова использовать все инструменты, которые имеются в ее распоряжении, в интервью LNT укзал начальник Полиции безопасности (ПБ) Нормундс Межвиетс.

Глава спецслужбы указал, что это грубое нарушение на самом высоком уровне и подтвердил, что ПБ следить за ситуацией, пишет Skaties.lv.

"Этот инцидент свидетельствует о том, что Россия готова использовать абсолютно все возможности, чтобы обеспечить свое влияние, грубо игнорируя нормы международного права", - сказал Межвиетс.

15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В связи с этим на самом высоком уровне прозвучало мнение экспертов, что такие акции могут быть совершены Россией в других странах.

Как ранее заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, Латвия поддерживает Великобританию в ее стремлении тщательно расследовать дело "отравления экс-полковника ГРУ" и призывает Россию как можно быстрее предоставить все необходимые объяснения.

фото: flickr.com