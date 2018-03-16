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Выборы российского президента на территории Крыма не могут быть правомочными. Об этом в своем аккауне Twitter заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"В соответствии с политикой непризнания аннексии Крыма Латвия не признает проведение президентских выборов в Крыму и Севастополе 18 марта", - написал Ринкевич, напомнив, что это также является и позицией Европейского Союза.

In line with the policy of non-recognition of the annexation of Crimea, Latvia added that it does not recognize the holding of the Russian presidential election in Crimea and Sevastopol on 18 March #CrimeaIsUkraine https://t.co/hexadQrh8d — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 16 марта 2018 г.

Ранее в ЕС заявили, что не признают выборы президента России на территории Крыма. Представитель Европейского Союза в ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Евросоюз не признает президентские выборы в России на территории Крыма.

Кроме того, государственный департамент США продолжает настаивать на нелегитимности референдума 16 марта 2014 года, в результате которого Крым стал частью Российской Федерации.

С соответствующим заявлением под названием "Крым — это Украина" Госдеп выступил в связи с визитом президента России Владимира Путина на полуостров. 14 марта президент России Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Крым.

"Во время предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — говорится в заявлении госдепа.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Предполагается, что на них победит Владимир Путин, который является президентом с 2012 года, а до этого руководил страной с 2000 по 2008 годы.

От Латвии на предстоящие выборы президента России направлено два наблюдателя. В свою очередь российские граждане в Латвии могут проголосовать в течение двух дней - 17 и 18 марта на пяти избирательных участках в трех городах.

фото: flickr.com