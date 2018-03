Политика |

Выборы российского президента на территории Крыма не могут быть правомочными. Об этом в своем аккауне Twitter заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"В соответствии с политикой непризнания аннексии Крыма Латвия не признает проведение президентских выборов в Крыму и Севастополе 18 марта", - написал Ринкевич, напомнив, что это также является и позицией Европейского Союза.

In line with the policy of non-recognition of the annexation of Crimea, Latvia added that it does not recognize the holding of the Russian presidential election in Crimea and Sevastopol on 18 March #CrimeaIsUkraine https://t.co/hexadQrh8d