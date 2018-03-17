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Легко говорить о своих правах в государстве, но не стоит забывать и об обязанностях по отношению к нему. Такое мнение в интервью газете Neatkarīga высказал кинорежиссер Янис Стрейчс.

"Я согласен с высказыванием, что у каждого народа то правительство, которое он заслужил. О, скольких людей это заденет! Пожалуйста, успокойтесь и признайтесь себе, читали ли Конституцию Латвии? Вряд ли. Другое дело, когда надо кричать: "Мне надо, мне полагается, дайте!” Уже больше четверти века мы свободная страна, а у нас в школах не изучают государственность. На что мне отвечают, что нас достала эта политика. Но, дорогие, обслуживание страны не является политикой. Государство – это работа!", - говорит он.

По словам режиссера, жители Латвии все еще страдают от комплекса неполноценности.

"Я верю, что в будущем мы не будем говорить: мы маленькое государство, маленький народ. Нам не хватает осознания своего государства", - сказал Стрейчс.