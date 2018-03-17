Янис Стрейчс: у каждого народа то правительство, которое он заслужил (32)

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Политика | 17 марта 2018 года, 12:04

Легко говорить о своих правах в государстве, но не стоит забывать и об обязанностях по отношению к нему. Такое мнение в интервью газете Neatkarīga высказал кинорежиссер Янис Стрейчс.

"Я согласен с высказыванием, что у каждого народа то правительство, которое он заслужил. О, скольких людей это заденет! Пожалуйста, успокойтесь и признайтесь себе, читали ли Конституцию Латвии? Вряд ли. Другое дело, когда надо кричать: "Мне надо, мне полагается, дайте!” Уже больше четверти века мы свободная страна, а у нас в школах не изучают государственность. На что мне отвечают, что нас достала эта политика. Но, дорогие, обслуживание страны не является политикой. Государство – это работа!", - говорит он.

По словам режиссера, жители Латвии все еще страдают от комплекса неполноценности.

"Я верю, что в будущем мы не будем говорить: мы маленькое государство, маленький народ. Нам не хватает осознания своего государства", - сказал Стрейчс.

Комментарии 32
Светлана1 час назад
"Уже больше четверти века мы свободная страна, а у нас в школах не изучают государственность...."

Ну где они, латыши, видят свободную страну?
Ущипните ж меня кто-нибудь! - я вижу колонию США!

А колонии, - висс парейз - незачем изучать государственность!

7
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Неважно1 час назад
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3
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Патриот 2 часа назад
Полностью согласен, быдло выбирает себе подобное.
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