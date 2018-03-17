Граждане России выстроились в очереди у латвийских избирательных участков (33)
Политика | 17 марта 2018 года, 16:17
В Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ.
В настоящее время в Латвии проживает более 50 тысяч граждан РФ. На территории консульского округа Посольства России в Латвии (Рига) проживает около 38 тысяч избирателей, пишет Baltnews.lv.
Сегодня и завтра, 18 марта, участки будут открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на ул. Антонияс, 2, ул. Смилшу, 3 и ул. Кр. Валдемара, 36. Также можно будет проголосовать в Даугавпилсе на ул. Краславас, 46 и в Лиепае, на ул. Лиепу, 27.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
Фото: Baltnews.lv
Очень прошу вас в следующий раз разжевывать заголовки помельче. Ибо у нас здесь появилась публика с полным отсутствием образного мышления.
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Ой ну сейчас тут начнется срачь )Прибегут два братана Быдло Пидриот и Латвиешу Пидриот,и начнут тут всех жизни учить!))Тут к бабки гадалки не ходи!)
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- Была бы возможность даже половину граждан Латвии проголосовали бы за В.Путина !
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