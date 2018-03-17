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В Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ.

В настоящее время в Латвии проживает более 50 тысяч граждан РФ. На территории консульского округа Посольства России в Латвии (Рига) проживает около 38 тысяч избирателей, пишет Baltnews.lv.

Сегодня и завтра, 18 марта, участки будут открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на ул. Антонияс, 2, ул. Смилшу, 3 и ул. Кр. Валдемара, 36. Также можно будет проголосовать в Даугавпилсе на ул. Краславас, 46 и в Лиепае, на ул. Лиепу, 27.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Фото: Baltnews.lv