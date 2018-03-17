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В ухоженном жилом квартале недалеко от центра столицы Латвии, в Риге, группа россиян внимательно следит за политическими событиями, разворачивающимися дома, пишет CNN.

Это редакция новостного портала Meduza, независимого русскоязычного сайта, состоящего из российских граждан. Будучи вытесненным из медиапространства в России, компания действует из соседней Латвии, чья сонная столица приютила их, отмечает издание.

Как рассказала CNN исполнительный редактор портала Meduza Галина Тимченко, в Латвии они могут освещать политически события России независимо от Кремля.

"Население здесь говорит по-русски, у них очень простые, строгие и прозрачные правила ведения бизнеса. У нас нет проблем с властями»", - говорит Тимченко.

Это, по ее словам, резко контрастирует с ее страной, где Тимченко уволили с должности редактора новостного портала Lenta.ru. Она считает, что ее увольнение было по приказу Кремля.

"После аннексии Крыма произошла полная очистка медиапространства в России. Кремль разгромил информационные агентства, а влиятельные редакторы были заменены прокремлевскими редакторами", - сказала она.

По словам Тимченко, ее "уволили за секунду" после сообщения о аннексии России в Крыму в марте 2014 года.

Большинство ее сотрудников подали в отставку с Lenta.ru в знак протеста, а несколько последовало за ней в Ригу.

В течение примерно 50 лет - с 1940 по 1991 год - Латвия находилась под контролем Кремля, пишет CNN. Диссиденты были заключены в тюрьму советской властью и подвергнуты пыткам и убиты КГБ. Но сейчас Балтийское государство - другое место, отмечает издание. Латвия порвала со своим прошлым, присоединилась к Европейскому союзу и НАТО и стал прибежищем для журналистов и активистов, стремящихся бежать из путинской России.

Как отмечает CNN, страна стала прибежищем не только для журналистов и политических активистов, но и для предпренимателей.

Россиянин Павел Переверзер открыл в центре Риги небольшую пекарню. В столицу Латвии он переехал в 2011 году с женой и дочкой.

Но он сказал, что не избегал преследования в России - просто искал лучшее место для своей семьи.

Для меня это было не из-за политики, а из-за экономики», - сказал он CNN.

Переверзев воспользовался законом в Латвии, согласно котором иностранцы получают ВНЖ если они инвестиуют более 94 000 долларов в собственность в стране.

С 2010 года тысячи россиян воспользовались этой возможностью и сделали дома в Латвии.

Латвия, с ее большим русскоязычным населением, достаточно близко от родины. И она предлагает свободы и гарантии, которые, по их словам, Россия пока не может предоставить.

Переверзев был удивлен, что ему не нужно подкупать чиновников, чтобы все было сделано, пишет CNN.

"Налоги (в Латвии) выше, но, по крайней мере, вы знаете, что это такое", - говорит он.

Он не решил, голосовать ли на выборах в воскресенье, но считает, что Путин провалил Россию на нескольких фронтах.

"Я не могу сказать, какая из его неудач является самой большой, но определенно одно - отсутствие исполнения законов", - сказал Переверзев.

"Динамика, которую мы видим, отрицательная. Это не улучшается", - сказал Переверзев.

Тимченко же сказала, что она неохотно покинула свою страну, но чувствовала, что у нее нет выбора.

"Для меня он украл мое будущее", - сказала она о Путине.

"Я помню 1990-е годы, я помню запах свободы, а потом что-то изменилось. Теперь у нас нет будущего", - сказала она.