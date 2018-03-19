Нацблок о выборах президента России: правильно сделали, что закрыли ВНЖ (36)

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Политика | 19 марта 2018 года, 18:18

Фактическое закрытие программы ВНЖ в обмен на инвестиции — правильное решение, считает представитель Национального объединения "VL-TB/LNNK" Райвис Зелтитс.

По его словам, выборы президента России в Латвии показали, кто именно получал здесь вид на жительство.

"И нас хотели убедить, что вид на жительство в Латвии получают оппозиционеры Путина", – написал Зелтитс в Twitter, ссылаясь на материал Latvijas Avīze о числе латвийских россиян, проголосовавших за действующего президента Владимира Путина.

Между тем, другие пользователи соцсети в ответ на публикацию написали, что за Путина голосуют те, кто живет в Латвии годами.

Были и такие, кто представили, как мобилизуется электорат "Согласия" на предстоящих выборах в Сейм Латвии и "это реально пугает".

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"Что посеешь, то и пожнешь! Смотрите, как отыгралось игнорирование предложений оппозиции. Есть факты, которые бессомнения свидетельствуют. Да, на самом деле — после восстановления независимости новая власть предала лояльных Латвии русских, о чем говорила Марина Костенецкая", - написал Эдгар.

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Напомним, как ранее писал Mixnews, на состоявшихся 18 марта выборах президента России в Латвии за Владимира Путина в процентном выражении проголосовало намного больше избирателей, чем в России и на выборах в целом.

По данным о результатах голосования с трех избирательных участков в Риге, за Путина проголосовали 93,61% или 11 878 избирателей.

Фото: twitter.com/VL_TBLNNK

Комментарии 36
Борменталъ1 час назад
Ну что ещё можно было ожидать от этих организмов живущих по принципу "нас.ру себе в штаны,что бы русскому воняло".
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Логичное мышление49 минут назад
За такую поддержку Путину Национальное Объединения может поблагодарить себя самих и Шадурскиса - нужно быть полным идиотом, чтобы этого не понимать. Самые большие друзья Путина - это русофобы, спросите у Терезы Мэй. Так что, господин Patriot, поздравьте себя - я думаю на ваш лично счет вы можете записать несколько сотен латвийских голосов за Путина. :)
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Патриот 1 час назад
Чмошники, вы только смогли в свои поганые штаны насцать! Боитесь русских, это правильно. Все ваши фамилии увековечены, так что даже через десять лет достанут вас скотов из под земли. Русские добро помнят, зло ни когда не забывают.
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