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Фактическое закрытие программы ВНЖ в обмен на инвестиции — правильное решение, считает представитель Национального объединения "VL-TB/LNNK" Райвис Зелтитс.

По его словам, выборы президента России в Латвии показали, кто именно получал здесь вид на жительство.

"И нас хотели убедить, что вид на жительство в Латвии получают оппозиционеры Путина", – написал Зелтитс в Twitter, ссылаясь на материал Latvijas Avīze о числе латвийских россиян, проголосовавших за действующего президента Владимира Путина.

Un mums grib iestāstīt, ka termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā saņem Putina opozicionāri https://t.co/LjJgJgIuq0 — Raivis Zeltīts (@RaivisZeltits) 19 марта 2018 г.

Между тем, другие пользователи соцсети в ответ на публикацию написали, что за Путина голосуют те, кто живет в Латвии годами.

Были и такие, кто представили, как мобилизуется электорат "Согласия" на предстоящих выборах в Сейм Латвии и "это реально пугает".

"Что посеешь, то и пожнешь! Смотрите, как отыгралось игнорирование предложений оппозиции. Есть факты, которые бессомнения свидетельствуют. Да, на самом деле — после восстановления независимости новая власть предала лояльных Латвии русских, о чем говорила Марина Костенецкая", - написал Эдгар.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на состоявшихся 18 марта выборах президента России в Латвии за Владимира Путина в процентном выражении проголосовало намного больше избирателей, чем в России и на выборах в целом.

По данным о результатах голосования с трех избирательных участков в Риге, за Путина проголосовали 93,61% или 11 878 избирателей.

Фото: twitter.com/VL_TBLNNK