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Председатель Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Марис Кучинскис оценивают результат выборов президента РФ как ожидаемый.

Как указала Мурниеце, Латвия не ждет в ближайшее время изменений в отношениях между государствами, и нужно учитывать, что Россия является и остается сложным партнером.

По словам председателя Сейма, Латвия должна продолжать свой прежний подход - укреплять безопасность и сопротивляемость, а также работать вместе с союзниками в ЕС и НАТО.

Мурниеце обратила внимание, что в предвыборный период в Латвии нужно считаться с возможностью информационных атак извне, в том числе вмешательства в предвыборную борьбу отдельных российских СМИ и агентов влияния в Латвии.

"Предполагаю, что будут распространяться фейковые новости с целью очернения нашего государства и политиков", - сказала Мурниеце.

По словам же Кучинскиса, преждевременно было бы комментировать, как будет развиваться политика новой администрации президента России Владимира Путина в этот срок полномочий, в том числе в отношении военного конфликта на Украине.