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Латвия предложила в случае эскалации конфликта между Россией и Великобританией принять у себя Британский совет или базирующуюся на территории России русскую редакцию радиокорпорации BBC, об этом, как пишет LSM, в интервью Латвийскому радио сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (Е).

"В случае, если последует какая-то эскалация, то мы сможет быть страной, которая сможет принять, например, Британский совет в России или русское отделение ВВС. Мы рассматриваем не только какие-то декларативные шаги, но и то, чем практически можем помочь", - сказал министр.

Ринкевич указал, что та информация, которая имеется в распоряжении Великобритании свидетельствует о том, что "такого рода химическое оружие нельзя сделать на кухне".

"Все те версии, которые внезапно появляются в публичном пространстве, по нашему мнению, абсолютно точно являются дезинформацией и гибридной кампанией. Сейчас, точно так же, как и четыре года назад, когда над Восточной Украиной был сбит Малазийский самолет MH17, было озвучено по меньшей мере 15 версий, чтобы для людей перестало быть ясным, о чем речь, и таким образом эту ситуацию фактически довести до абсурда. Но то, что этот человек [двойной агент Сергей Скрипаль] и его дочь были под наблюдением спецслужб, так как он бывший шпион, которого в свое время был обменяли на русских шпионов , и то, что это происходит в Британии, по моему, оценивается как новый поворот в гибридной атаке, какая у нас сейчас с Россией", - признал Ринкевич.

На вопрос о том, какими будут отношения Евросоюза после президентских выборов, в ходе которых победу одержал Владимир Путин, министр указал, что "у нас будут такие же отношения стой же самой Россией, которая была в минувшую субботу до выборов президента".

Напомним, в минувшую субботу, 17 марта, стало известно о том, что российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ отметили, что предпринимают эти меры "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери 4 марта (отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля)".