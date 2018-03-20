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Кремль опубликовал имена всех лидеров иностранных государств, которые либо в телефонном разговоре, либо телеграммой поздравили президента России Владимира Путина с победой на выборах. Среди поздравивших нет имен ни лидеров стран Балтии, в том числе главы Латвии Раймонда Вейониса, ни президента США Дональда Трампа.

Напомним из высокопоставленных лиц Латвии выборы прокомментировали председатель Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Марис Кучинскис, которые оценивают результат выборов президента РФ как ожидаемый.

По словам Кучинскиса, преждевременно было бы комментировать, как будет развиваться политика новой администрации президента России Владимира Путина в этот срок полномочий, в том числе в отношении военного конфликта на Украине.

Также высказался и глава МИД Эдгар Ринкевич, который на вопрос о том, какими будут отношения Евросоюза после президентских выборов, в ходе которых победу одержал Владимир Путин, министр указал, что "у нас будут такие же отношения стой же самой Россией, которая была в минувшую субботу до выборов президента".

Как ранее сказал представитель Белого дома Хоган Гидли, президент США Дональд Трамп не намеревался поздравлять российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю, к тому же переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа.

Состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с главами Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Китая и Японии.

Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственном государственном посту. В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня.

Кроме того, в адрес Владимира Путина продолжают поступать письменные поздравления с переизбранием на пост Президента России от глав зарубежных государств.

Поздравительные телеграммы направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Армения Серж Саргсян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес, Президент Венгрии Янош Адер, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах Сиси, Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Куба Рауль Кастро, Президент Республики Молдова Игорь Додон, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.